Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 12:45

Kumcağız’daki sahil düzenlemesi yaz sezonuna yetiştirilecek

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kumcağız Sahili’nde Nisan ayında başlayan düzenleme çalışmalarının yaz sezonuna yetiştirileceği açıklandı.

Kumcağız’daki sahil düzenlemesi yaz sezonuna yetiştirilecek

25 Mayıs 2018 12:45


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, alt yapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında Kandıra ilçesinin turizm beldelerinden Kumcağız Sahili de sosyal donatılarla düzenlenerek, vatandaşlara daha güzel hizmet verilmesi sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan ayında başlatılan çalışmaların vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaz sezonuna yetiştirilmesinin planlandığı açıklandı.


Yaklaşık 2 ay önce başlayan çalışmalar kapsamında sahilde 3 bin 500 metrekare alan baskı beton yol yapılacak. Ara yollar için de 2 bin 500 metrekare baskı beton yol inşa edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç