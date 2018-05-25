Kumcağız’daki sahil düzenlemesi yaz sezonuna yetiştirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, alt yapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında Kandıra ilçesinin turizm beldelerinden Kumcağız Sahili de sosyal donatılarla düzenlenerek, vatandaşlara daha güzel hizmet verilmesi sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan ayında başlatılan çalışmaların vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaz sezonuna yetiştirilmesinin planlandığı açıklandı.

Yaklaşık 2 ay önce başlayan çalışmalar kapsamında sahilde 3 bin 500 metrekare alan baskı beton yol yapılacak. Ara yollar için de 2 bin 500 metrekare baskı beton yol inşa edilecek.