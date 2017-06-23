Mandıra’ya parke, Yeşilova’ya asfalt

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Mandıra Köyü’nde parke, Yeşilova Mahallesi’nde de asfalt çalışması yapıldı. İzmit Belediyesi yetkilileri, İzmit merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mandıra’da 3000 metrekare parke, 1500 metre de bordür kullanıldığını söylediler. Köylüler, yapılan çalışma için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, İSU’nun alt yapı çalışmasını tamamladığı Yeşilova’da üst yapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, “Yeşilova’da şimdiye kadar onlarca sokakta asfalt çalışması yaptık. Saydam Sokak’ta 187 ton malzeme kullanılarak komple asfaltla kaplandı” dediler. Yeşilova’daki asfalt çalışması da vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.