Mavi Bayraklı plajlara denetimden tam not

Plajlara su kalitesi dışında güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkanları uygunluklarına yönelik denetimler de yapıldı. Kocaeli’nin Mavi Bayraklı halk plajları, 2018 yılı için uygunluk denetimlerinden tam not aldı.

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari ve Foundation For Environmental Education (FEE) tesilcisi Evangelos Rousos’un katıldığı Mavi Bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat edildi. Bu kriterler; Deniz Suyu Analizleri, Çevre Yönetimi, Güvenlik ve Donanımlar, Çevre Bilinçlendirme etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. 15 gün ara ile iki parametrede ve sezon süresince deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli olanakları, plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor. Yapılan incelemeler sonucu; “Mavi Bayrak” ödülü almaya hak kazanmış olan Altınkemer, Kerpe, Cebeci, Kumcağız ve Bağırganlı halk plajlarının 2018 yüzme sezonunda denetimden geçerli not almayı başardı.

Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Öte yandan Mavi Bayrak uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliğinde. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, Foundation For Environmental Education (FEE), ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriter bulunuyor.

Mavi Bayrak verilmesinde birçok kriterler değerlendiriliyor. Bunlardan ilki çevre eğitimi ve bilgilendirme başlığında ele alınıyor.