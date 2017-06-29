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29 Haziran 2017 01:32

Murat Boz Kocaeli’yi salladı

Kocaeli Fuarı’nın 51.

Murat Boz Kocaeli’yi salladı

29 Haziran 2017 01:32

yılında yaz boyunca devam edecek konser ve etkinlikler 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunda Murat Boz konseri ile başladı. Murat Boz adeta İzmit’i yıktı geçti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, yaz boyunca devam edecek olan 51. Kocaeli Fuarı, şarkıcı Murat Boz’un verdiği konserle başladı. 51’inci Kocaeli Fuarı kapsamında Kocaelilerle bir araya gelen Murat Boz konsere katılanlara unutulmaz bir konser verdi. Konser alanını dolduran binlerce Murat Boz hayranı, her şarkıya hep bir ağızdan eşlik ettiler.


Unutulmaz bir akşama imza atan Murat Boz, en sevilen şarkılarını Kocaelili hayranları için seslendirdi. Ünlü şarkıcı sahnedeki enerjisiyle sevenlerinin gönlünü fethederken, konsere gelen genç kızlar Murat Boz’u görmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.


Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Karamürselli sanatçı Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.




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