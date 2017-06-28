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28 Haziran 2017 10:48

Öğretmenler İzmit turunda

İzmit Belediyesi tarafından uzun yıllardır gerçekleştirilen “Kentim İzmit’im” gezileri Ramazan’da da devam ediyor.

Öğretmenler İzmit turunda

28 Haziran 2017 10:48


İzmit Belediyesi’nin yıllardır gerçekleştirdiği, şimdiye kadar 10 binden fazla kişinin katıldığı “Kentim İzmit’im” turuna Gazi Lisesi öğretmenleri de katılarak şehrin önemli yerlerini gezip görme imkanı buldu. Otobüs ile okullarından alınan öğretmenlere sırasıyla Ekopark’ı, Tarih Koridoru, Cephanelik, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi ve Gölkay gezdirildi.


Gezilen yerler hakkında bilgi de verilen geziden memnun kalan öğretmenler, “İzmit Belediyesi sayesinde kentimizi gezip tanıma, şehrimizin güzellikleri görme fırsatı bulduk. Özellikle tarih koridorunun tekrar restore edilip şehrimize kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ederiz” dediler.




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