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18 Mayıs 2018 15:41

Onarım için 15 bin ton sıcak asfalt kullanılacak

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yapacakları asfaltlama çalışmaları kapsamında 15 ton sıcak asfalt kullanacak.

Onarım için 15 bin ton sıcak asfalt kullanılacak

18 Mayıs 2018 15:41


Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamamaları, sürücülerin konforlu bir yolculuk sağlamaları için Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle veya kullanımdan dolayı zarar görerek yıpranan yolların yama ve onarımına Mehmetağa Mahallesi’nde devam edildi. Ekipler Mut Sokak ve Kurs Sokak yollarının bu yöndeki sorununu giderdi. Bozuk zeminler kaldırılarak altyapısı sağlamlaştırılan yollar yeniden sıcak asfaltla kaplandı.


Ayrıca Başiskele Belediyesi tarafından alt yapı çalışmalarının yapıldığı yollarda da onarım ve bakımlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler Karadenizliler Mahallesi Şenkaya Sokak, Ordulu Caddesi, Ordulular Sokak, Çay Sokak ve Koca Sokak yollarının asfaltını kazıdı. Asfaltı kazınan yolların tamamı sıcak asfaltla kaplanacak. Ekipler buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından benzer çalışmayı Yaylacık Mahallesi Özsoy Sokak ve Barbaros Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde yapacak. İlçe genelindebakım yapılması gereken yolları hızlı bir şekilde onaran Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yöndeki çalışmalarda 15 bin ton sıcak asfalt kullanacak.




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