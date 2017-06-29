Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’ndaki hayvanlar, aşırı sıcaklar nedeniyle bunalmamaları için hortumla yıkanarak ve dondurulmuş meyveler verilerek serinletiliyor. Park’ta bulunan ve sıcaklardan bunalan ayı ve Sibirya kaplanı kafeslerinde bulunan havuzların içine atılan buzlu meyve ve etler ile serinlerken, 97 yaşındaki Türkiye’nin en büyük kaplumbağası Tuki ise bakıcıları tarafından hortumla yıkanarak serinletiliyor. Soğuk hava iklimine alışkın olan Kızıl Pandalar ise kendileri için hazırlanmış olan özel klimalı odalarında sıcak havalardan korunuyor. Buzlu meyve tüketmeyen hayvanlar ise hortumla yıkanarak aşırı sıcaklardan etkilenmekten korunuyor.

“Isınan havuz sularını sık sık değiştiriyoruz”

Havaların ısınmasıyla hayvanlar için serinletici çözümler ürettiklerini söyleyen Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Bayramla birlikte havalar ısınmaya başladı. Artık gerçekten insanı zorlayan bir ısı var. Bu tabi ki hayvanları da zorluyor. Hayvanat bahçesinde ki hayvanların birçoğu Güney Amerika ve Güney Afrika kökenli olmasına rağmen bu sıcaklıklar hayvanları zorlayabiliyor. Bizde bunun için çeşitli önlemler alıyoruz. Bunların başında havuzlarında bulunan suları kısa sürede değiştiriyoruz. Çünkü havanın ısısı ile havuzun suyu kısa sürede ısınabiliyor. Biz o suları değiştiriyoruz ve ısınan suyun yerine soğuk almış oluyor” dedi.

“Hayvanların havuzlarına buz takviyesi yapıp ve onları yıkıyoruz”

Hayvanların havuzlarına buz takviyesi yaptıklarını ve onları yıkadıklarını belirten Aydın, “Özellikle ayılarda ya da Sibirya kaplanında havuzlarına buz kütleleri atarak onları serinletiyoruz. Bunun yanı sıra buzlu meyveler veriyoruz. Özellikle dev kaplumbağa gibi soğuk su ile duş yapmayı seven canlıları yıkıyoruz. Bunu zaman içerisinde özellikle hafta sonları ziyaretçilerimizle yapıyoruz. Buda ilgi görüyor. Tamamen bunlardan bağımsız, tamamen serin bir ortam da yaşaması gereken hayvanlarda var, kızıl pandalar gibi. Kızıl pandaları da klimalı odalarda soğuk bir ortamda koruma altında tutuyoruz. Böylece hayvanları artan sıcaklığa karşı muhafaza etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Sıcak havaların etkisiyle suyla serinleyen hayvanların verdikleri görüntüler ilgi çekici oldu.