Dr. Ahmet Haluk Dursun, “Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesi dünya çapında bir park olacak” dedi.

Birçok projede danışmanlık görevi yürüten ve daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de üstlenen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yapılan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanını alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Dursun, Atatürk Havalimanı başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında yapılacak Millet Bahçeleri Projesi hakkında bilgiler verdi. Millet bahçelerinin vatandaşları doğa ile buluşturacağını belirten Prof. Dr. Dursun, projenin Türkiye’ye önemli bir değer katacağını söyledi. Millet bahçelerine dair düşüncelerini de dile getiren Prof. Dr. Dursun, “Bu çok yaygın bir çalışma olacak. Bunun ilk öncülüğünü Eskişehir yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı’nı söylemesinin ardından orası alan büyüklüğü ile ön plana çıkmış oldu. Konya, Kocaeli gibi birçok şehir de kendi alanını bulmak şartı ile projeye dahil edildi. Alan özelliği olduğu kadar büyük parsel oluyor, şehrin en yakın bölgesinde, gerekirse içinde oluyor ve daha önce bir bakiyesi varsa o bakiyede genel bir tema, konsept çerçevesinde şekilleniyor. Ama bunun amacı yeşille buluşamayan halkı yeşille buluşturmak, flora bilgisini genişletmek ve gelecek nesillerin bitkilerle ve hayvanlarla tanışmasını sağlamaktır. İnşallah Türkiye’nin böyle bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Heyecanla ve şevkle bekliyoruz” dedi.

“Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesi dünya çapında bir park olacak”

Atatürk Havalimanı alanında da yapılacak olan projenin dünya çapında bir değer taşıyacağını kaydeden Dursun, “Atatürk Havalimanı’na yapılacak olan millet bahçesi, 10 bin dönümü geçen 11 bin 700 dönüm bir alan. Diğer örneklerinden çok büyük. Tabii ki İstanbul ölçeğinde bakarsanız 500 dönümlüktür. Emirgan Parkı, Yıldız Parkı biraz daha küçüktür. Hacı Osman Parkı bin dönüme ulaşan bir parktır. Bu açıdan baktığınız zaman Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesi, dünya çapında bir park olacak. Fakat bu sadece bir park değil, Türkiye’ye bir anlayışın yayılmasının sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımızın o talimatı ile onun da bildiği, hizmet ettiği bir şehir olduğu için İstanbul dile getirildi ama Eskişehir Anadolu’nun ortasında, Kocaeli de Anadolu ile İstanbul arasında önemli bir geçiş noktası. Yapılacak bu uygulamalar diğer şehirlere de bir örnek oluşturacak. Kocaeli de bu konuda üzerine düşen görevi yerine yapmış olacak” diye konuştu.

“Millet Bahçesi Projesi"nin aşamaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, “Alanların tespit ve mevcudiyeti ile uygulamalar daha sonra görülecek. Şimdi ihtiyaçlar belirtildi. İhtiyaçların karşılanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Bu talimat neticesinde her birim, her yerel yönetim elindeki uygun alanları değerlendirecek, envanterini çıkartacak, buralara yapılacak uygulama planları şekillenmiş olacak. Ve böylece yeni dönemle yeşile kavuşma, yeşille birlikte olma ve flora ve faunayı toplumla, özellikle gençlere kavuşturma projesi olarak hepimize heyecan katacak” şeklinde konuştu.

“İnsanların yeşil alanlara yönelmesini isteyen bir proje”

Kocaeli’deki Ormanya’nın Millet Bahçesi Projesi’ne uygun yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Dursun, “Yeşil alanların çoğalmasını isteyen ve şehirlerde yaşayan insanların yeşil alanlara yönelmesini isteyen bir proje. Bizim bildiğimiz klasik parklardan çok farlı bir proje. Burası kısmen o uygulamaları içeren bir alan olduğu için tekrar gelip görmek istedim. Aslında İstanbul’da yapılan Gülhane Parkı, millet bahçesi olarak düşünülen parklardan bir tanesidir. Orada hem büyük ağaçlar, hem çiçekler hem de hayvanlar vardı. Burada da hayvanların bir kısmının serbestçe dolaştığını görüyoruz. Burası orman ve koru özelliği taşıyan büyük ağaçlar ve özellikle meşe ağaçları mevcut. Doğal yaşamın da içinde olan, kuş seslerini duyabileceğiniz, derenin olduğu bir ortam. Çok özgün, çok iyi bir yer, zaten buradaki halkın teveccühünden çok iyi bir uygulama olduğunu görüyoruz hep beraber” ifadelerini kullandı.