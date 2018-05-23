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23 Mayıs 2018 12:06

Palyatif Merkezi’nde ‘Anı Yaşamak’ semineri düzenlendi

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi’nde “Anı Yaşam” isimli seminer düzenlendi.

Palyatif Merkezi’nde ‘Anı Yaşamak’ semineri düzenlendi

23 Mayıs 2018 12:06


Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi’nde İzmit Belediyesi tarafından “Anı Yaşamak” isimli seminer gerçekleştirildi. Psikolog Seyhan Türkmen Yalım tarafından verilen semineri hastane çalışanları, Başhekim Yrd. Yusuf Atakan Baltrak, İdari Mali İşler Müdür Yrd. Fatih Zer ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd. Reyhan Aydın da takip etti.


Psikolog Seyhan Türkmen Yalım, palyatif bakımın kanser ya da tedavi yöntemleri nedeniyle gelişen fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal tüm problemleri ortadan kaldırmayı, hastalığın her aşamasında hastaya ve yakınına olabilecek en iyi bakımı vermeyi amaçlayan bir yaklaşım türü olduğunu ifade etti. Yalım, “Hastanın ailesinin psiko-sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Palyatif hasta yakınları ve hemşireler zor bir süreci paylaşmaktadır” dedi.


Yalım, stres nedir, stresin biyolojik bedelleri nelerdir gibi konuları da anlatarak her zaman uygulanabilecek rahatlatıcı nefes egzersizleri ile semineri tamamladı.




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