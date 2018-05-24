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24 Mayıs 2018 17:30

Park halindeki otomobil alev aldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Park halindeki otomobil alev aldı

24 Mayıs 2018 17:30


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D-100 Karayolu Yanyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Yetkin isimli vatandaşa ait 41 AAS 298 plakalı otomobilden işyerinin önünde park halindeyken bir anda duman yükselmeye başladı. Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören Yetkin, otomobilinin yanına koşarak kendi imkanlarıyla otomobilin motor kısmından yükselen dumanlara müdahale etmeye çalıştı. Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören Yetkin, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Otomobilin motor kısmındaki alevleri kontrol altına alan ekipler, yangını büyümeden söndürdü.


Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı.




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