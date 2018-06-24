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24 Haziran 2018 12:43

Park halindeki tıra çarptı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde park halindeki araç yüklü tıra arkadan çarpan otomobil içerisindeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Park halindeki tıra çarptı

24 Haziran 2018 12:43


Kaza, sabah saatlerine Karamürsel Kayacık Mahallesi D-130 karayolu üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kemal Bozkurt (30) idaresindeki 10 BE 767 plakalı otomobil, D-130 karayolu üzerinde seyir halinde ilerlediği esnada, yol kenarında park halinde duran otomobil yüklü 34 YC 8363 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Kemal Bozkurt, eşi Betül Bozkurt ve 1 yaşındaki oğulları Alihan Bozkurt araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Kamal Bozkurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karamürsel Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından ağır yaralı anne Betül Bozkurt, Yalova Altınova Devlet Hastanesine, 1 yaşındaki oğlu Alihan Bozkurt ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.


Yaralılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.




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