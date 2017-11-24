Rehabilitasyon merkezinde oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Olay öğlen saatlerinde İzmit Ayazma Mahallesi Gemici Sokak üzerinde bulunan Alile Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selçuk Kalıpçıoğlu(22) ve Ömer Çağlayan(35) adlı hemşire ile hasta bakıcının, hastalara götürdüğü oksijen tüpü yere düşerek patladı. Patlama sonucunda 2 görevli vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Olayı gören diğer görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulansla SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.