Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 19:35

Sanat Sokağı’nda stant sayısı arttı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğundaki Sanat Sokağı’nda bulunan stantların sayısı arttırıldı.

Sanat Sokağı’nda stant sayısı arttı

26 Haziran 2017 19:35


İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğundaki Sanat Sokağı’nda, sivil toplum örgütleri, dernekler, okulların el emeği ürünlerin satışlarıyla sanatsal etkinlikler sergileniyor.Sanat Sokağı’na talebin yoğun olduğunu söyleyen yetkililer, “ Sanat Sokağı’na kişi ve kurumlar oldukça yoğun talep göstermektedir. Bu taleplere imkanlar ölçüsünde cevap vermeye çalışıyoruz. Gelen yoğun talepleri de dikkate alarak, belediyemizin Sanat Sokağı’nda bulunan irtibat standını boşaltarak Belsa B Blok 7. kata taşıdık” dediler.


Belediye yetkilileri irtibat numarasının değiştiğini belirterek, “Boşalan alanı da vatandaşların hizmetine sunduk. Bundan böyle Sanat Sokağı’ndan yararlanmak isteyen kişi ve kurumlar başvurularını Belsa B Blok 7. kattaki yerimize yapacaklar. Sanat Sokağı’ndaki 321 56 39 olan irtibat telefonumuz da iptal olmuş yerine 318 00 10 numaralı telefon faaliyete geçirilmiştir” açıklamasını yaptılar.


Sanat Sokağı’na 5 adet sergi ve satış standı bulunduğu, stantlardan ayda ortalama 110 kişinin yararlandığı kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!