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18 Mayıs 2018 10:14

Sarmaşık Dere köprüsü tamamlandı

Körfez Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi Sarmaşık Dere üzerinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

Sarmaşık Dere köprüsü tamamlandı

18 Mayıs 2018 10:14


Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım ağını rahatlatma adına yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Daha önce Ağadere üzerinde yeni köprü yapan Körfez Belediyesi ekipleri, bir köprü de Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Sarmaşık Dere üzerinde yaparak hizmete açtı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan köprünün çevresinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Site Sokak üzerindeki parke ve bordürler tek tek elden geçirilerek, vatandaşlar için daha kullanışlı hale getirildi. Ekipler, ayrıca köprü çevresindeki korkuluklar için güçlendirme çalışması yaparken, korkuluklar da boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.




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