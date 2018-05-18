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18 Mayıs 2018 15:40

SEKA Devlet hastanesi yeni mescidine kavuştu

İzmit Belediyesi tarafından yenilenen SEKA Devlet Hastanesi mescidi ve şadırvanı dualar ile açıldı.

SEKA Devlet hastanesi yeni mescidine kavuştu

18 Mayıs 2018 15:40


SEKA Devlet Hastanesi mescidi ve şadırvanı İzmit Belediyesi’nce yenilendi. Yaklaşık 275 bin lira harcama ile yenilenen mesciti dualarla açıldı. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Sağlık İl Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, SEKA Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Sağlık İl Müdürü Ergüney, Başkan Doğan’a yapılan hizmet için teşekkür etti. Mescidin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Doğan ise, "İzmit Belediyesi olarak göreve ilk geldiğimiz günden itibaren camilere destek oluyoruz” dedi.


Kısa bir süre öncesine kadar oldukça kullanışsız olan SEKA Devlet Hastanesi’nin mescit ve şadırvanının yenilenmesi için İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. Çok kötü durumdaki mevcut mescit ve şadırvanın tamamı sökülerek mescidin mimarisi ve tüm tesisatları yenilendi. Bay ve bayan 2 kısımdan oluşan ve çok dar bir alana sahip olan mescit dekore edilen kemerler ve özel led aydınlatma sistemi ile daha ferah ve aydınlık bir ortama dönüştürüldü. Zemin halıları ve duvarların boyaları yenilendi. Mescidin kalorifer tesisatı ve radyatörlerinin tamamı yenilendi. Yeni klimalar takılarak sıfırdan yapılan soğutma sistemi ile de yazın havalandırma sağlanarak mekanın konforu arttırıldı. Mescidin yangın sistemi ve ses sistemi de yenilendi. Mevcut şadırvanın su tesisatı, vitrifiyeleri ve ıslak zeminlerin tamamı yenilenerek sıcak su tesisatı ilave edildi.




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