Sokak kütüphanleri okuma alışkanlığını geliştiriyor

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Yürüyüş Yolunun Vakıflar Bankası ve Ulugazi İlkokulu önüne konulan sokak kütüphanelerinden binlerce kişinin yararlandığını söyleyen yetkililer, “Her gün 09.00-20.00 saatleri arasında açık olup kütüphanelerde Türk ve Dünya klasiklerinin yanı sıra her yaş gurubuna hitap edecek çocuk ve gençlik, hobi, sanat, tarih, edebiyat, mizah, kişisel gelişim, şiir kitapları bulunuyor. Kütüphanelere her ay aktüel dergilerden gezi, tarih, spor, anne bebek, edebiyat, sinema, teknoloji, ekonomi ve gençlik dergileri de konulmaktadır. Ocak-Haziran tarihleri arasında kütüphanelere 3 bin adet kitap konuldu. İzmitliler kütüphanelere büyük ilgi göstermesi bizleri sevindirmektedir” dediler.

Yetkililer, sokak kütüphaneleri ile ilgili sık sık üzücü olaylarla da karşılaştıklarını ifade ederek, “Bazı art niyetli kişiler tarafından Sokak Kütüphanelerinin kapıları, rafları kırılmakta ve alınan kitaplar tekrar yerine bırakılmamaktadır. Kütüphanelerin dış görsel giydirmeleri soyulmakta, afiş ve benzeri şeyler yapıştırılarak kirletilmekte ve temizlenmesi mümkün olmayan kalemlerle yazılar yazılmaktadır. Hatta çoğu kez gün içerisinde bırakılan kitapların tamamı toplu olarak kasıtlı şekilde alınmakta ve aynı gün içerisinde kitaplıklar boş bırakılmaktadır. Her defasında gerekli tamirat ve temizlik işleri yapılmakta kütüphanelere sürekli yeni kitaplar konularak kütüphanelerin her zaman kitap dolu olması konusu sağlanmaktadır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İzmitlilerin kitap okuma sevgisi devam etmektedir” şeklinde konuştular.