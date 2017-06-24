TEM otoyolunda bayram yoğunluğu

TEM’de trafiğe yakalanmamak için Kocaeli şehir merkezine giren sürücüler de D-100 karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram tatilinin başlaması ile birlikte binlerce vatandaş araçları ile tatili geçirecekleri yere doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde akıcı olan trafik, akşam saatlerinde ise yerini yoğunluğa bıraktı. Yer yer TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunda trafiğe takılmak istemeyenler ise D-100 karayolunu tercih etti. Ancak D-100 karayolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. İzmit’in merkezinde trafik adeta durma noktasına geldi.

Uzun yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda bulunan tesislerde dinlenmek için mola verdi. Bazı vatandaşlar yeşil alanda çay demledi, yemek yedi.

Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.