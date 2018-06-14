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14 Haziran 2018 11:58

TEM’de hafif ticari araç emniyet şeridinde duran tankere arkadan çarptı: 2 ölü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde emniyet şeridindeki tankere arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

TEM’de hafif ticari araç emniyet şeridinde duran tankere arkadan çarptı: 2 ölü

14 Haziran 2018 11:58

Hafif ticari aracın kilometresi 140’da takılı kaldı.


Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası Osmangazi Köprüsü yol ayrımına 1.5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalova istikametine seyir halinde olan Rüstem Y.’nin kullandığı tanker arıza yaptı. Rüstem Y. arıza yapan aracını emniyet şeridine çekti. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ali Can Iğdırlı’nın (29) kullandığın hafif ticari araç emniyet şeridinde duran tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Ali Can Iğdırlı ve Bahar Karaarslan (28) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hafif ticari araçta bulunun 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden cansız bedenleri çıkarılan iki kişi Gebze Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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