Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece 22.30 sıralarında Gebze D100 karayolu İstanbul istikameti Osmangazi dalcık alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. yönetimindeki 41 YB 218 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen bir tırın sıkıştırması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan G.Ç. yönetimindeki 34 EM 0307 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan 34 EM 0307 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Bu sırada kazayı gören diğer sürücüler tarafından 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçlarda bulunanların kontrolleri yapıldı. Kazada 41 YB 218 plakalı araçta bulunan M.K. ve G.E. ile 34 EM 0307 plakalı otomobilde bulunan B.Ç ile N.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.