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24 Mayıs 2018 10:56

Üç bin kişi aynı sofrada buluştu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen ’mahalle iftarları’ Esentepe ve Kuzey Mahallesi ile devam etti.

Üç bin kişi aynı sofrada buluştu

24 Mayıs 2018 10:56

Esentepe Stadı’nda kurulan sofralarda 3 bin kişi orucunu birlikte açtı.


Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları, devam ediyor.Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile başlayan ve 10 ayrı noktada devam eden mahalle iftarlarının önceki gün adresi Esentepe Stadı oldu. Esentepe ve Kuzey Mahallesi sakinleri için stat içinde kurulan sofralarda 3 bin kişi birlikte orucunu açtı.


İftar programına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Milletvekili İlyas Şeker,


Başkan Yardımcıları, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılan iftar ve edilen dualar sonrası Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kısa bir konuşma yaptı. Başkan Baran, "Ramazan’ın bereketini aynı sofrada birlikte paylaşmak gerçekten güzel" dedi.


Filistin de ve İslam dünyasında yaşanan olumsuzlukların yürekleri burktuğunu belirten Başkan Baran, "Bizler burada bir arada güzel bir tablo oluşturuyoruz. Fakat zulüm ve baskı içerisinde Ramazan ayını geçiren Müslüman kardeşlerimiz yüreklerimizi burkuyor. Filistin’de şehit edilen Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu zulüm elbet sona erecek" diye konuştu.




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