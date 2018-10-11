Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin ölümüyle ilgili soruşturmaya 3 tutuklama

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece arkadaşlarıyla kaldığı evde bonzai kullandığı iddia edilen 19 yaşındaki Mehmet Ali Bingöl sabah yatağında ölü bulundu. Gencin cansız bedeni ile karşılan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ali Bingöl Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ali Bingöl, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Mehmet Ali Bingöl'ün hayatını kaybetmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmada, Mehmet Ali Bingöl'ün olay esnasında yanında bulunan B.K ve T.A isimli arkadaşları gözaltına alındı. B.K. ve T.A. emniyetteki sorgularında uyuşturucu maddeyi C.A. isimli bir şahsın temin ettiğini söylediği kaydedildi. Uyuşturucuyu temin eden ismin öğrenilmesinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda C.A. yakalandı. Gözaltında bulunan B.K, T.A. ve uyuşturucuyu temin eden C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.