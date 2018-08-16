Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 17:27

’Valiyim’ diyerek iş adamlarını 100 bin TL dolandıran 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de kendisini ’Kocaeli Valisiyim’ diye tanıtarak iş adamları ve sanayicileri yaklaşık 100 bin TL dolandırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

’Valiyim’ diyerek iş adamlarını 100 bin TL dolandıran 2 kişi tutuklandı

16 Ağustos 2018 17:27


Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir iş adamı, telefonla arayıp kendisini Kocaeli Valisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polis ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Dolandırılan H.A.’nın şikayeti üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından H.A. (35) ve E.G. (45) isimli 2 kişi İstanbul Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyette dün işlemleri tamamlanan H.A. dün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. İşlemleri tamamlanan ve sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edilen E.G. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç