Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir iş adamı, telefonla arayıp kendisini Kocaeli Valisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polis ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Dolandırılan H.A.’nın şikayeti üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından H.A. (35) ve E.G. (45) isimli 2 kişi İstanbul Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette dün işlemleri tamamlanan H.A. dün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. İşlemleri tamamlanan ve sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edilen E.G. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.