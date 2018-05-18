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18 Mayıs 2018 14:22

Virajı alamayan otomobil bariyerler çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde virajı alamayarak bariyerler çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Virajı alamayan otomobil bariyerler çarptı: 1 yaralı

18 Mayıs 2018 14:22


Kaza öğle saatlerinde Gebze D-100 yan yol Eskihisar Darıca yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet G. idaresindeki 26 ZE 701 plakalı otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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