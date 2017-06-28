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28 Haziran 2017 13:10

Yeni Bilecik Valisi Kocaeli’ne veda etti

Yeni kararname ile Bilecik Valisi olarak atanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.

Yeni Bilecik Valisi Kocaeli’ne veda etti

28 Haziran 2017 13:10

Dr. Tahir Büyükakın, çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak görevini devretti.


Yeni Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini İSU eski Genel Müdürü İlhan Bayram’a devrederek çalışanları ile vedalaştı. Genel sekreter yardımcılarının da hazır bulunduğu vedada konuşan Vali Büyükakın, Cuma günü göreve başlayacağı Bilecik’in tarihteki öneminden bahsederek, “Bilecik’e onlardan biri olarak, onların bir kardeşi olarak, sanki hayatımız bundan sonra hep orda geçecekmiş gibi gidiyorum” dedi.


Genel sekreterlik görevinde 3 yıl boyunca elinden gelen gayreti gösterdiğini söyleyen Vali Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gece gündüz bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Ve Kocaeli’ne hizmet etmeye çalıştık. İnşallah Kocaeli halkı bu hizmetlerden dolayı hem bugün hem de gelecekte bizlerden memnundurlar. Haklarını helal ederler. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.


Yeni görevinde Bilecik halkı için hizmet üreteceklerini ifade eden Büyükakın, “Biz kararname ile atandık ama başladığımız günden itibaren kendimizi oraya adayacağız. Orası bir kuruluş şehri. Orası bir kurtuluş şehri. Ben gönülden bir sıcaklık hissederek gidiyorum Bilecik’e. Bilecik’e gitmenin ayrı bir sıcaklığı var içimde. Seve seve gidiyorum. Gerçi vatanın neresi olsa seve seve gidilir ama Bilecik olmasının ayrı bir önemi var. Bilecik’e onlardan biri olarak, onların bir kardeşi olarak, sanki hayatımız bundan sonra hep orada geçecekmiş gibi ve aslolanın ‘devletler ve hükümetler halk için vardır, millete efendilik yoktur, hizmet vardır’ anlayışıyla, Şeyh Edebali’nin, Ertuğrul Gazi’nin yolundan devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Oradaki hemşehrilerimize de selamlarımı gönderiyorum” diye konuşarak görevini İlhan Bayram’a devretti.


Yeni Genel Sekreter İlhan Bayram ise Büyükakın’ı 12 yıldır tanıdığını belirterek, Kocaeli’de hayata geçirdiği başarılı çalışmalarını Bilecik’te de sürdüreceğine inandığını ifade etti. Bayram, Bilecik Valiliği görevinde Büyükakın’a başarılar diledi.




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