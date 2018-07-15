Yeni Türkiye’nin güçlü kadınlarına ve gençliğine hizmet ediyoruz

Bunun yanında bayanlara yönelik yapılan spor alanlarının sayısı da ilçede giderek artıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz halkın spor yaparak sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için ilçeye ücretsiz bay bayan kapalı gençlik ve spor merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Gençlerin boş vakitlerini sağlıklı bir şekilde geçirmelerine, ayrıca ev hanımı ve çalışan bayanlarında spor yapabilmelerine olanak sağlayan spor merkezlerinin sayısını arttıran Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, büyük Türkiye’nin güçlü gençliğine hizmet ediyor.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışma gerçekleştiren Başiskele Belediyesi bay ve bayanlara yönelik ayrı yaptığı kapalı spor merkezleri ile özellikle ev hanımlarının ve gençlerin takdirini alıyor. Açıldıkları günden bugüne mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği, hem spor hem dayanışmanın yaşandığı gençlik ve spor merkezlerinin yenileri yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi üzerinde gençlere yönelik gençlik ve spor merkezi, yine aynı mahallede Zeytin Sokak üzerinde bayanlara yönelik Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi, Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak üzerinde erkeklere yönelik gençlik ve spor merkezi ile Yeniköy Merkez Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan iş merkezinde bayanlara yönelik spor merkezi yapımı devam ediyor.

Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokak’ta bulunan erkeklere yönelik yapılan gençlik ve spor merkezi ise açılışa hazırlanıyor.