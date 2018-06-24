Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 13:11

Yürüyemeyen seçmenler ambulansla sandığa getirildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iki yaşlı seçmen, ambulansla geldikleri okulda sedye ile taşınarak oylarını kullandı.

Yürüyemeyen seçmenler ambulansla sandığa getirildi

24 Haziran 2018 13:11


Tüm Türkiye’de olduğu gibi sabah saatlerinde oy kullanma işlemlerinin başladığı Kocaeli’de hasta ve yaşlıların oy kullanmalarına yardımcı olmak için ekipler görevlerini sürdürüyor. Kandıra’da rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen 84 yaşındaki Emine Taşçı ve 94 yaşındaki İlhami Taşçı, oy kullanacakları Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ambulansla getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ambulansla okula getirilen seçmenler, ekiplerin yardımıyla sedye üzerinde 1016 nolu sandık başına giderek oylarını kullandılar. Oylarını kullanan yaşlı seçmenler, kendilerine yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç