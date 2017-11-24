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24 Kasım 2017 18:11

Zabıtadan örnek davranış

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerinin yanı sıra engelli vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Zabıtadan örnek davranış

24 Kasım 2017 18:11

Yol kenarında aracının tekeri patlayan engelli vatandaşın imdadına zabıta ekipleri yetişti.


İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde rutin kontrollerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, yol kenarında araç başında bekleyen bir engelli vatandaş olduğunu görünce, hemen vatandaş ile iletişime geçti. Engelli vatandaşın aracının lastiğinin patladığını öğrenen ekipler, kısa süre içerisinde lastiği değiştirerek, engelli vatandaşa yardımcı oldu.


Engelli vatandaş da kendisine destek olan ekiplere teşekkür etti. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu örnek çalışma bölgedeki mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Konuyla ilgili konuşan yetkililer, “Engelli dostu belediye olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıran olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bu ve buna benzer çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz” dedi.




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