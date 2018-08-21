112 çalışanı bu kez insan hayatını değil güvercinin canını kurtardı

Görevlerinin sadece insan hayatını kurtarmakla sınırlı olmadığını gösteren sağlık memurunun bu örnek davranışı insanlık dersi verdi.

Edinilen bilgiye göre, Büsan Sanayisinde bulunan 112 istasyonundaki ambulansta sağlık memuru Kürşat Taplaktepe, ATT Ahmet Coşkun ile birlikte görev yapan sağlık memuru İbrahim Tatalak, görev dönüşü sırasında elektrik telinde ayağı ipe bağlı halde çırpınan güvercini fark etti. Güvercini bulunduğu yerden kurtarmak isteyen vatandaşların çabalarının yetersiz olduğunu gören 112 çalışanları, ambulansı güvercinin bulunduğu telin altında durdurdu. Sağlık memuru ve aynı zamanda ambulans şoförü olan İbrahim Tatalak, ambulansın üzerine çıkarak çırpınan güvercini tuttuktan sonra tele takılan ipi kopardı. Güvercini ayağına dolanan ipten de kurtaran İbrahim Tatalak, ayağında kırık olup olmadığını kontrol ettiği güvercini özgürlüğüne bıraktı. Sağlık memurunun güvercini mahsur kaldığı tellerden kurtarma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Görüntülerde sağlık memurunun ambulansın üzerine çıktığı ve çırpınan kuşu kurtardıktan sonra özgürlüğüne bıraktığı görülüyor. Kayıtlarda görüntüyü çeken vatandaşında sağlık memuruna "Helal olsun" dediği duyuluyor.

"Oda bir can taşıdığından dolayı bunu bir vazife edindik"

Görevli olduğu 112 istasyonunda İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan sağlık memuru İbrahim Tatalak, Kurban Bayramı’nda böyle bir olayla karşılaşmanın kendisini daha da mutlu ettiğini söyledi. Vaka dönüşünde istasyonlarına gittiklerini belirten İbrahim Tatalak, "İstasyonumuza yaklaştığımız zaman elektrik tellerinde bir güvercinin ters biçimde çırpındığını gördük. Güvercinin çırpındığını görünce bir vatandaşlık görevi olarak, işimiz icabı da insan hayatı kurmak, can kurtarmak olduğu için oda bir can taşıdığından dolayı bunu bir vazife edindik ekip arkadaşlarla birlikte ve ambulansımızı uygun bir şekilde çektik. Orada takılmış olan güvercini kurtardık ve onu özgürlüğüne kavuşturduk. Bu da bizi mutlu etti. Bayram günü ikinci mutluluk yaşadık" dedi.

Güvercini kurtarmak isterken elektrik çarpma korkusu yaşayıp yaşamadığı sorulan İbrahim Tatalak, "Biz de her zaman için şu geçerlidir, ilk önce tedbir. Yani bizim 112 çalışanları olarak biz her zaman ilk olaya gittiğimiz zamanda da öyledir ilk önce biz tedbirimizi almak zorundayız. Sahayı kontrol etmek zorundayız. Aynı zamanda bizim istasyonumuz 112’den hariç Uluslararası Arama Kurtarma (UMKE) istasyonu olarak da çalışıyoruz. Onun görev ve sorumluğu altında tedbirimizi öncelikle aldık daha sonra müdahil olduk oradaki güvercini kurtarmak için" diye konuştu.