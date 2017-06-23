115 bin lira değerinde araç çalan şüpheli gezerken yakalandı

İlk olay, 22 Mayıs tarihinde Horozluhan Mahallesi Öksüz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. kendisine ait 42 DVP 60 plakalı otomobille sokak üzerine geldi. Bu sırada aracının üzerinde anahtarını bırakarak inen Mehmet Ç.’nin 25 bin liralık aracı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Mehmet Ç.’nin polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çalınan otomobili olaydan bir gün sonra Selçuklu ilçesinde terk halinde buldu. Bunun üzerine ekipler araçta inceleme yaparak otomobili sahibine teslim etti.

İkinci olay ise, 17 Haziran günü Fetih Mahallesi Cebeci Sokak üzerinde meydana geldi. Süleyman A. idaresindeki 76 AP 886 plakalı minibüsle sokak üzerinde durdu. Süleyman A.’nın da aracının üzerinde anahtarını bırakmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelisi minibüsü alarak olay yerinden kaçtı. Dışarı çıktığında yaklaşık 40 bin liralık aracını yerinde göremeyen Süleyman A., polisi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Süleyman A.’nın aracını da olaydan 1 gün sonra MARSAN Sanayi Sitesinde terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığı sırada Fevzi Çakmak Mahallesi 10722 Sokak üzerine değerinin yaklaşık 5 bin lira olduğu öğrenilen bir kamyonetin düz kontak yapılarak çalındığı ve hemen sokak yanında bulunan bahçeden de 45 bin lira değerinde dorse çalındığı bilgisi geldi.

Gezerken polis tarafından yakalandı

Olaylarla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık olaylarına karışan şahsın Hakan B. olduğunu tespit etti. 4 farklı aracın hırsızlık olayına karışan Hakan B.’yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Horozluhan Mahallesi’nde gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

"Allah rızası için basın açıklaması yapmak istiyorum"

Hastaneye girişinde gazetecileri karşısında gören Hakan B., "Lütfen basın açıklaması yapmak istiyorum. Allah rızası için basın açıklaması yapmak istiyorum" diyerek rahat tavırlar sergiledi. Hakan B. hastane çıkışında da, "Ağabey sevgilimiz kovalamadı peşimizden ama Doğanlar hiç bırakmadı. Allah razı olsun, koyuvermediler bizi böyle. Vallahi sevgilimiz kovalamadı bu kadar peşimizden. Allah razı olsun koyuvermiyorlar" şeklinde ilginç şeyler söyledi. Poliste 11 adet suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli Hakan B.’nin bir kamyoneti çalma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.