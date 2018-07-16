15 Temmuz’un yıldönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şiir dinletileri ve 15 Temmuz’u anlatan çeşitli belgesellerin gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, “Düşmanlarımızın harp sahalarında dahi yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir. Hamd olsun ki cenabı Allah’ın lütfu Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün yöneticiliği ile harekete geçen milletimiz tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı ve yüreği ile dikilmiş, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimini aziz milletimizin ölüme meydan okurcasına kararlığı ile engellenmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir” dedi.

“15 Temmuz asrın en büyük ihaneti ile başladı asrın zaferi ile sonuçlandı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, “15 Temmuz asrın en büyük ihaneti ile başladı asrın zaferi ile sonuçlandı. En uzun gece 21 Aralık gecesi değildi bu millet için. En uzun gece 15 Temmuz gecesiydi. Ama 15 Temmuz milletimizin uyanış hareketinin, ülkemizin dirilişinin yaşandığı gündür. 15 Temmuz bir milat, tarihin yeniden yazılmaya başladığı gündür. Aslında o karanlık geceyi aydınlatan hainlerin bombaları asla değil, milletimizin imanıydı. Bizler ne bu ihaneti ne de bu milletin cesaretini unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz ülkemizin sadece hainlerden kurtulması değil, bu zafer istikbalimizin ve istiklalimizin teminatıdır” dedi.

“Beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyalım”

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, “Aziz millet meydanlarda ve ellerinde silah olmadan, bu milletin paralarıyla alınmış silahlara karşı göğsünü siper edip bu ihanete karşı dur dedi. Bu milli duruş kıyamete kadar devam edecek inşallah. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi koruyalım. Bu ülkenin çocukları olarak bu gemiyi geleceğe taşıyalım. Mazlum coğrafyanın umudu olan bu Türkiye’yi en iyi şekilde koşturmak adına nerde olmamız gerekiyorsa orada dimdik olabilen bir halde yürümeliyiz” şeklinde konuştu.

“Milletimiz tüm dünyaya demokrasi dersi verdi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Bir şeyi unuttular. Reisinin talimatıyla bu milletin meydanları dolduracağını, bu milletin kahramanlarının tanklarının önüne bedenlerini atacağını. Bir şeyi unuttular, bir dakika sonra öleceğini bilerek köprüde şahadete koşacağını unuttular. Bir şeyi unuttular ki bu meydanları dolduran sizleri, aziz Konyalıları unuttular ve bu hainlere karşı bugün nasıl meydanları doldurduysa 15 Temmuz akşamında da meydanları doldurdu ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Bizler bugün meydanları doldururken inanın tüm dünyada ümmet bizler için dua ediyor aynı 15 Temmuz akşamında olduğu gibi.”

Programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek de, 15 Temmuz’da Türkiye’nin yeni bir haçlı akınına maruz kaldığını, Türkiye düşmanlarının pusuda beklediğini söyledi. BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin de hain darbe girişimi karşısında milletimizin kahramanlığı ve cesaretinin zirveye çıktığını ifade etti.

Program kapsamında ayrıca Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı selalar okundu. Programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından canlı bağlantı yapıldı. Programa, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.