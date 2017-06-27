449 gündür kayıp olan Yasin’siz üçüncü buruk bayram

Akören ilçesi Belkuyu Mahallesi’nde okuldan geldikten sonra evlerinin önünde top oynamak için evden ayrılan ve 449 gündür haber alınamayan 7 yaşındaki Yasin Şahin’in ailesi evlatları olmadan üçüncü bayramı da buruk bir şekilde geçirdi. Evlatsız bayram geçirmenin üzüntüsü içinde olan anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin bir an önce evlatlarının bulunmasını ve gözyaşlarının dinmesini istiyor.

“Bayramın önemi kalmadı”

Yasin’in kaybolduğundan beri bayramların bir öneminin kalmadığını söyleyen 38 yaşındaki 5 çocuk babası Yavuz Şahin, "Bayramda ben eve bile gelmiyorum. Bayramla alakam kalmadı. Sürekli dağa çıkıyorum mallarla beraber. Eve gelince bunalıyorum" dedi.

Baba Yavuz Şahin kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyerek, “Olaydan sonra kimse bizimle ilgilenmiyor. Arkamızda destek yok. Durumumuzda belli, ortada. Kime gittiysek geri döndük. Böyle araştırılıp dört dörtlük bir şey olmadı. Bu üçüncü bayram, bayramın bir önemi de kalmadı artık. Bayramla alakamız yok. Küçük çocuğum Yusuf’ta olmasa içimiz kararacak. Yasin kaybolduğunda Yusuf daha iki aylıktı” şeklinde konuştu.

“Dağlarda sürekli Yasin’i arıyorum”

Dağlarda sürekli oğlunu aradığını ve oğluna ait bir ipucu bulmak için çabaladığını ifade eden baba Yavuz Şahin, "Benim mesela amacım çobanlık yapmak değil dağlarda sürekli Yasin’i arıyorum. Bana gün geçiyor ama bir de bana sorun nasıl. Geçiyor mu geçmiyor mu? Çocuğumu bulana her şeyimi vereceğim. Ne var ne yoksa bulana devredeceğim. Ama biz bir ipucu bulamadık. Yetkililerden şöyle olacak böyle olacak diye bizi yönlendiren yok, bir haber veren yok. Altı ay oldu jandarma çalmadı kapımızı. Bizim işlerimizde ilgilenecek biri lazım bize" ifadelerini kullandı.

Baba Şahin evde durduğu zaman sıkıntılandığını ve sürekli oğlunun yolunu gözlediğini kaydederek, “Gitmediğimiz yer kalmadı hacısından hocasına kadar. Yani hani bu malzeme değil ki. Yok sayamazsınız. Yani sonuçta bunun ya ölüsü ya dirisi gelmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Yasin olmadan üçüncü bayramımız”

Küçük Yasin’in annesi 27 yaşındaki Ümmü Şahin, çocukları olmadan geçirdikleri üçüncü bayram olduğunu ifade ederek, “Bu üçüncü bayramımız. Oğlumda yanımızda olsaydı. Onun çektiği sıkıntıları kimse çekmedi. Yasin iki defa beyin ameliyatı oldu. Onun sıkıntıları çocukluğundan başladı. Herkes biraz düşünüyorsa kendi evladının yerine koysunlar, yardım etsinler. Görenlere duyanlara sesleniyorum. Yetkililere şunu söylüyorum; arada bir gelsinler halimizi hatırımızı sorsunlar. Onlar bize öyle yapması yardımcı olur. Ama gelen giden yok. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza buradan sesleniyorum, daha çok arama yapılması için yardımcı olup el uzatsınlar. Gelip halimizi hatırımızı sorsunlar” dedi.

"Bulamazsak kaderimiz diyeceğiz”

Kaybolan küçük Yasin’in babaannesi 71 yaşındaki Akile Şahin ise sürekli torununun gelmesi umuduyla beklediğini söyleyerek, “Çocuk kaybolduğundan beri bayram yapmıyorum. Çocuklar geliyor şeker veriyorum kimseye gitmiyorum. Kime gideceğim. Bizim bir küsümüz yok, çekiştiğimiz yok nasıl oldu onca köyün aradan araba geldi de bizim çocuğu buradan uçurdu. Benim aklım ermedi. İnşallah anasından tanasından bulabilirsek bulacağız, bulamazsak kaderimiz diyeceğiz. Bir buçuk senedir aradık, hep bir yerlerden gelecek diye bekliyoruz” diye konuştu.

Küçük çocukları kaybolan Yavuz ve Ümmü Şahin çiftinin 2 ay önce Yasemin isminde bir kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Konya’nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi’nde 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan geldikten sonra evlerinin önünden top oynamak için ayrılan anaokulu öğrencisi 7 yaşındaki Yasin Şahin ortadan kaybolmuştu. Yapılan tüm aramalara rağmen küçük çocuk 15 aydır bulunamadı.