ABD’de tutuklanan Erdal Kuyumcu ve ailesi adalet istiyor

Erdal Kuyumcu’nun Konya’da bulunan ağabeyi Nail Şengül, Kuyumcu ve ailesi adına yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıldan beri, yani 1 Mart 2016 tarihinden beri o gün gözaltına alınmasıyla başlayan süreç sonunda 7 Eylül 2017’deki karar duruşmasında 48 ay hapis cezası alan eski tiyatro oyuncusu ve sinema oyuncusu Erdal Kuyumcu, 48 aylık hapis cezasını çekmek üzere New Jersey eyaletinde bulunan Fort Dix hapishanesine giriş yaptı. Erdal, Fort Dix hapishanesine morali yüksek girdi ve bundan sonra başlatmış olduğu ve halen devam eden temyiz sürecinde de kendisine yapılan hukuksuzluğun ve adaletsizliğin giderileceğine inancıyla girdi. Bununla ilgili mücadelesinde de umut dolu girdi” dedi.

“Erdal işlemediği bir suç için değil işlenmemiş bir suç yüzünden şu anda hapis yatıyor”

Nail Şengül kardeşi Erdal Kuyumcu’nun 20 FBI ajanı tarafından gözaltına alındığını anlatarak, “Erdal işlemediği bir suç için değil işlenmemiş bir suç yüzünden şu anda hapis yatıyor. 1 Mart 2016’da New York’ta sabaha karşı 05.30’da 20 FBI ajanıyla gözaltına alınan Erdal’ın sorgulaması 5,5 saat sürdü. Vehametini ve ağırlığını kendisinin bir röportajda da dile getirdiği gibi, ’Abi o anda Kennedy’i sen vurdun demiş olsalardı, ben Kennedy’i vurdum der üzerine bir de yemin ederdim.’ diyerek ifade ettiği bir psikolojik, fizyolojik baskı, kandırmaca ve algı saptırması sonucunda suçu kabul etti” şeklinde konuştu.

Nail Şengül, “Bu suç 2013 yılında kendisi tarafından Türkiye’ye gönderilen 2 parti halinde kobalt olarak bilinen kobalt nikel alaşımı tozu olarak bilinen bir metal tozunun buradaki firma tarafından İran’a gönderilmesi ile ilgili suçlamaydı. Erdal bu suçlamada ikinci parti malın gitme ihtimalini bilerek Türkiye’ye gönderdiğini ama gittiğinden emin olmadığını, eğer gittiyse bu konuda kendisinin de sorumluluğunu alabileceğini söyleyerek sorgulamada devam etti. Bu sözünün ardından FBI ajanları o psikolojik baskı altında o güne kadar 2 partiydi, 2 partinin de kendisi tarafından gönderildiğini ve bunun bir suç örgütü olduğunu, kendisinin bu suç örgütünün bir parçası olduğu konusunda baskıda bulunuldu. Erdal şuç örgütünü asla kabul etmedi. FBI ve federal savcılığın iddiasını olduğu gibi, bu malların nükleer silah yapımında kullanılabileceğini asla kabul etmedi. Sadece her iki üründe sorumluluğu kabul ederek mahkemeye çıktı” ifadelerini kullandı.

“Amerikan adalet sistemi hukukun üstünlüğü önünde sınav vermektedir”

Mahkeme sürecinin yaklaşık 18 ay sürdüğünü ve 20’nci ayın sonunda da Erdal Kuyumcu’nun hapse girdiğini söyleyen Nail Şengül, “Federal savcılık ve FBI, bu suçun işlendiğine dair tek bir belge, tek bir yazılı ifade, tek bir görüntülü delil mahkemeye veremedi. Amerikan adalet sistemi hukukun üstünlüğü önünde sınav vermektedir. Bunu tüm Türk halkının bilmesini istiyorum. Hukuksuz giden bir yargılamadır ve adalet değerlerinin dışında saiklerle yapılmıştır, karar verilmiştir. Şimdi tüm dünyaya örnek olarak gösterdikleri ama Amerikan adalet sisteminin hukukun üstünlüğü karşısında vereceği bu sınavı temyiz sürecinde yakından kardeşleri ve sevenleri olarak yakinen takip edeceğiz” diye konuştu.