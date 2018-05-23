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23 Mayıs 2018 10:22

Ablasını rahatsız ettiği kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı

Konya’da, Suriye uyruklu genç, bir süredir ablasını rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ablasını rahatsız ettiği kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı

23 Mayıs 2018 10:22


Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nefir Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu S.S.Ç. (16), ablası Asiya Ç.’yi (23) rahatsız ettiği iddiası üzerine komşusu Suriye uyruklu Halid Ş.E.’nin (48) evine gitti. İkili kısa bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.S.Ç., komşusu Halid Ş.E.’yi yanında bulunan ekmek bıçağı ile bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Halid Ş.E.’yi kanlar içerisinde yerde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Halid Ş. E.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Suriye uyruklu Halid Ş.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Suç aleti halıya sarılı halde bulundu


Olayın hemen ardından sokak üzerindeki görgü şahitlerinin ifadesi doğrultusunda sokakta ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu Halid Ş.E.’nin yaralandığı olayda kullanılan suç aletini sokağın karşısındaki boş arazide halıya sarılmış halde buldu. Diğer taraftan kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, S.S.Ç.’nin Şükran Mahallesi’ne kaçtığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı. Polis, şüpheliyi Sırçalı Medrese civarında yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine teslim edildi.




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