Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 07.45’te merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Gökhan T. (24) idaresindeki 42 BV 223 plakalı otomobil, Antalya çevre yolu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gökhan T., yola fırlayarak ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Gökhan T. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan sonra olay yerinde sürücüye ait terlik görenlerin yüreğini burktu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.