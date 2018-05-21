Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 10:09

Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndü.

Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu

21 Mayıs 2018 10:09

Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yaralı olarak kurtuldu.


Kaza, saat 07.45’te merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Gökhan T. (24) idaresindeki 42 BV 223 plakalı otomobil, Antalya çevre yolu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gökhan T., yola fırlayarak ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Gökhan T. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan sonra olay yerinde sürücüye ait terlik görenlerin yüreğini burktu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç