AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun oyunu kullandı

Dönem Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, oyunu Konya’da Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesinde kullandı. Sorgun, sandık başkanının bu sandıkta oy kullanamayacağını söylemesi üzerine YSK’nın kararını hatırlatarak oyunu kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili ve 27. Dönem Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Zerrin Özel, Mehmet Akif Yılmaz ve Muhammed Zeren ile birlikte oyunu merkez Meram ilçesine bağlı Kalfalar Mahallesi Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesinde 1116 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanma işleme sırasında Ahmet Sorgun ile sandık başkanı arasında oy kullanma konusunda diyalog yaşandı. Sandık başkanının bu sandıkta oy kullanamayacağını söylemesi üzerine Dönem Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, YSK’nın milletvekili ve milletvekili adaylarının başka sandıkta oy kullanabileceğine dair kararını hatırlatarak oy verme işlemini gerçekleştirdi. Hatasını anlayan sandık başkanının özür dilemesi üzerine Ahmet Sorgun, "Sen sandık başkanlığı yapıyorsan milletvekillerinin, milletvekili adaylarının hem kendi sandığında hem istediği sandıkta oy kullanabileceğini; sandık başkanı değil bütün basın mensupları bile bilir. Sen böyle diyorsan ben senin sandık başkanlığını sorgularım" diye konuştu.

"Bugün söz söyleme günü"

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Ahmet Sorgun, bugüne kadar çok sözün söylendiğini belirterek, "Bazıları sadece söz söyledi, bazılarıysa icraatını anlattı. Ama bugün söz söyleme günü. Bugün karar günü. Artık milletimizle bu saate kadar bütün Türkiye’de, Ankara ile de bütün illerimizle de irtibatlar kurduk. Gerçekten önemli bir hadise, sıkıntı yok elhamdülillah. Milletimiz büyük bir vakar içerisinde, olgunlukla oylarını kullanmaya devam ediyorlar. Bu tarihi bir seçim. Bugün tarihi bir gün. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin günü. Onun için çok çok önemli bir gün" dedi.

"59 milyon seçmenimiz oy kullanacak"

Bugünün pek çok ilklerin yaşandığı bir seçim günü olduğunu da ifade eden Sorgun, "Bu seçimde toplamda 59 milyon üzerinde seçmenimiz oy kullanacak. Bunun 3 milyon 45 bini yurt dışından. Yurt dışındaki oylar 7 Haziran ve 19 Haziran arasında kullanıldı ve sadece gümrük kapıları hava limanları ve limanlarda bugün akşama kadar yurt içi sandıkları gibi yine oylar kullanılmaya devam edecek. Büyük katılımın olacağını görüyoruz. Çünkü yurt dışında dün gece itibariyle bir buçuk milyonun üzerinde oy kullanıldı ve bugünde gümrükler havalimanları ve limanlardaki oyları topladığımızda en son yaptığımız referandumdan çok daha fazla oy kullanılmış olacak. Bu da gösteriyor ki, bu millet hem yurt içinde hem yurt dışında tehditlere, baskılara, şiddete, sıkıntılara asla boyun eğemez. Yurt dışında biliyorsunuz, bir çok Avrupa ülkesinde program yapmamıza, bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın program yapmalarına mani oldular, olmak istediler. Ama bazı örgütler ve yandaşlarına kucak açtılar. Buna rağmen tam tersi bir şey oldu. Yurt dışındaki vatandaşlarımız büyük bir aidiyetle, bilinçle, Türkiye aidiyetiyle sandığa gittiler. Sonuçların da ben ülkemize hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İlk defa bu seçimde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi birlikte yapılıyor"

İlk defa bu seçimde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminin birlikte yapıldığını hatırlatan Sorgun, "Hemen şimdi oyumu kullandım. İki tane pusula ve bir zarf ve bir sandık... Bu da en son getirdiğimiz kanuni değişikliklerle gerçekleştirildi. Bunun da amacı sadece referandumda veya önceki seçimlerde geçersiz oylar milyonu neredeyse buluyordu. Yaptığımız değişikliklerle seçmen iradesinin, millet iradesinin sandığa azami şekilde yansımasını sağlamak amacını taşıyordu. Onu da burada hem daha kolay oy kullanmayı sağlamış oldu. Birkaç defa sandığa gidip gelme veya birkaç sandığı açma veya birkaç zarfı açma şeklinde değil, tek zarf, tek sandık. Bir oy pusulası başka bir zarfa veya farklı sandığa girdiğinde geçersiz sayılıyordu veya sandık kurulunun eksik veya hatalı bedelini vatandaş ödüyordu. Bunu millet iradesi ödemesin, hiç kimse yapmadığı bir hatanın cezasını çekmesin diye çok önemli değişiklikler seçim kurulunda yapıldı" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en güvenli seçimini Türkiye’de yapıyoruz"

Seçim güvenliği konusunda dünyanın en güvenli seçiminin Türkiye’de yapıldığını vurgulayan Sorgun, "Türkiye’de seçimler yargı gözetim ve denetim altında yapılır. Gerek anayasada gerek seçim kanunlarında bu çok açık bir şekilde ifade edilir. Başından sonuna kadar sandıktan Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) kadar her kademede siyasi partilerin temsilcileri var. Sandık başında da var İlçe ve il seçim kurulunda da var. Nihayet seçim kurulunda bütün partilerin temsilcileri var. Şu anda yurt dışından gözlemci olarak Türkiye’ye gelen heyetler söz konusu. Yüksek Seçim Kurulunda 8 ayrı kuruluş Türkiye’nin değişik yerlerinde seçimleri gözlemekte. Biz de kendilerine bu konuda gerçekten Türkiye’de yardımcı oluyoruz. Bugüne kadar Türkiye’ye gelen gözlemcilerin tuttuğu raporlarda gerçekten Türkiye’de seçimlerin örnek olduğunu gösteriyor. Bu seçiminde böyle olacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.

"AK Parti olarak Sürekli Sonuç Alım Sistemini biz 5 seçimdir uygulamaya koyduk"

Sandığa ilk defa bir buçuk milyonun üzerinde genç seçmenin gittiğine dikkat çeken Sorgun, "Sadece genç seçmen 18 yaşında değil, bu seçimin bir diğer özelliği de 18 yaşını doldurmuş gençlerde artık aday olabiliyor. İnşallah bu seçimler Konyamıza, milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Yeni Sistemin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayırlara getirmesini temenni ediyorum. Hep beraber sonuçları takip ederiz. Ben biraz sonra bazı sandıklarımızı gezerek, oradan Ankara’ya genel merkezimize seçim işleri başkanlığı görevime döneceğim inşallah. Bizim AK Parti olarak tüm seçimlerde sonuçları en iyi takip eden en seri ve en güvenli takip eden parti olarak, Sürekli Sonuç Alım Sistemini biz 5 seçimdir uygulamaya koyduk. Burada sandıklar açıldığında, elektronik ortamda akıllı telefonlarla il teşkilatlarına anında iletiliyor. Şu anda genel merkezimizde hazırlanmış olan bütün iller için ve büyük iller için bin 100 uzmandan anında sonuçlar herkesten önce bize geliyor. Ama şunu ifade edelim dünyanın en güvenli seçimleri Türkiye’de yapılıyor. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu’na gelen sonuçlar partilere de gönderiliyor. Bunun için bazı kararlar yapmak isteyenlerin tüm iddiaları ve ifadeleri boştur. Başından çürüktür. Ben bu seçimin tekrar tekrar şehrimize ülkemize insanımıza özellikle yeni sistemin hükümet sisteminin hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Milletvekilleri ve milletvekili adayları istediği sandıkta oy kullanabilirler"

Oy kullanma işlemi sırasında yaşanan diyaloğun sorulması üzerine Sorgun, YSK’nın ilgili kararını hatırlatarak, "Gerek Milletvekilleri, gerek milletvekili adayları Seçmen Kütükleri ve Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanunda hem kayıtlı olduğu seçmen kütüğünün kayıtlı olduğu sandıkta ve herhangi bir istediği sandıkta oy kullanabilirler. Buradaki arkadaşımız tabii bu konuyu yeterince bilmediğinden eğer hukukçu olmasanız eğer konuyu çok iyi bilmeseniz baktığınızda gerçekten bir engel olmaya sebep olabilir. Ama en iyi bilen siz olun. Bizim bir parolamız var, en iyi bilen siz olun ilk bilen siz olun diye. Bu konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Böylece de onu kanunun ilgili maddesini arkadaşımıza da öğretmiş olduk" diye yanıtladı.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel ise seçimlerin Türkiye için, millet için hayra, güzelliğe vesile olmasını dileyerek, "Huzur ortamında da seçimleri tamamlayacağız. Allah ülkemizi yeni demokrasi sürecinde daha da kuvvetlendirerek, daha da güçlendirerek ilerlemeyi nasip etsin" dedi. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz da, hem Türkiye için hem dünya Müslümanları için seçimlerin ve yeni sistemin hayırlı olmasını temenni etti. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammed Zeren de, bugün oylanan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminin önce Konya’ya sonra Türkiye’ye ve gönül coğrafyasına hayırlar getirmesini diledi.