AK Parti İl Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Konya İl Başkanlığı 71. İl Danışma Meclisi toplantısı Konya milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına değinerek, “Geçtiğimiz hafta 31 ilçemizin İlçe Danışma Meclisini gerçekleştirdik. 24 Haziran seçimleri sonrası ilk danışma meclisimiz tüm teşkilatlarımıza hayırlı olsun. 16 yıldır iktidarda bulunan partimize olan destek 2002’den bu ya her seçimde artmıştı. 24 Haziran seçimlerinde ise Cumhurbaşkanımıza verilen destek korunurken, milletvekili seçimlerinde beklentimizin altında kaldık. 24 Haziran seçimlerinde aldığımız neticenin sebep ve sonuçları tüm detaylarıyla önümüze geldi. Bir taraftan da Genel Merkezimiz bu değerlendirmeleri yapmaya devam ediyor. Kısmet olursa önümüzdeki hafta büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Arkasından da yavaş yavaş yerel seçimlere doğru yol alacağız” dedi.

“Türkiye 2001 yılındaki Türkiye değil”

Son günlerde Türkiye’nin büyük bir ekonomik manipülasyon ile mücadele ettiğinin altını çizen Hasan Angı, “Türkiye 2001 Türkiye’si değil. Pek çok alanda büyük aşamalar kaydettik. Bir taraftan mali disiplinin getirdiği finans alanındaki yapılanmalar, diğer taraftan da yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bulunuyor. Bu günler geride kaldığı zaman geçmiş krizlerle bu yaşanan krizin nerelerde örtüşüp nerelerde örtüşmediği ve sonucun ne kadar hızlı bir şekilde düzeltildiğini hep birlikte göreceğiz. Bunun yolu da hepimizin gayretlerine bağlı. Bugün teşkilatlar olarak bizler, çok değerli belediye başkanlarımız, tüm kamu kuruluşlarımız, dalga dalga topluma yayılan ve devletin en üst düzeyinde de uygulanan bir tasarruf anlayışını millileştirmek gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni ekonomik modelle vergiden teşviğe, kamu açıklarının azaltılmasından yerli üretime kadar pek çok alanda yeni bir anlayışla yol alınacak” diye konuştu.

“Ülkemizin başında işini bilen bir kaptan var”

Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlere de değinen Başkan Angı, “Geçmişte bu ülkede pek çok kriz yaşadık. Yaşı müsait olanlar bilir. 1980 yılında 24 Ocak kararları ile başlamış, daha sonra 5 Nisan kararlarıyla bu ülkede nelerin yaşandığını, son olarak da 2001 Şubat’ında yaşanan krizin ülkeyi nasıl mahvettiğini hep birlikte gördük. Bunların hepsi atlatıldı. Şu anda ülkemizin başında işini bilen bir kaptan var. 2001 krizi döneminde Konya Sanayi Odası Başkanı olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, vergileri arttıralım bu geminin yakıta ihtiyacı var denildiğinde, bu kaptanla bu geminin sadece yakıt tanklarını değil tüm gemiyi yakıtla doldursanız da bu fırtınadan çıkmak mümkün değil demiştim. Nitekim bunları yaşadık. Bugün hamdolsun kaptan olaya hakim. Ülkenin ihtiyaçları belli, bize düşen bu hassasiyetle bu yolda yürümektir” şeklinde konuştu.

“Tasarruf ve yerli tedarike önem vermeliyiz”

Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte tasarrufunun ve yerli tedarikin çok önemli olduğunu söyleyen Angı, “Başta Belediye Başkanlarımız olmak üzere hepimiz azami tasarrufa riayet etmek zorundayız. Çalıştırdığımız insandan aldığımız malzemeye kadar bir toplu iğne dahi olsa yerli olmalı, yere düşmüşse de almalıyız. Kendi varlığıyla ayakta duran, milli bir duruş gösterebilen ve kendine yeter bir ülke görüntüsünü tüm dünyaya vermeliyiz. Milli ve yerli liderinden en uçtaki insanına kadar bu duruşu gösteren toplumların karşısında kimse duramaz. Bu dikkatle tabandan en tepeye kadar tasarruf anlayışını ve yerli tedarikini önemsememiz gerekiyor. Bu günler geçecek. Tedbirli bir şekilde yolumuzda yürüyeceğiz. Seçim dönemine en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah başarı ile de bu seçimlerden çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ümmetin son kalesidir”

Dünyada mazlumların son kalesi ve tek umudunun Türkiye olduğunu dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise, “Elhamdülillah ülkemiz hala Müslümanların kalesi ve emin olmaya devam ediyor. Rabbimize hamd ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyanın tek umudu Türkiye, Türkiye’nin umudu ise hiç şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızın gururu bizler AK Parti Teşkilatları hep birlikteyiz. Birde başımıza gelen her musibetle sanki kendi başına gelmiş gibi bütün ümmet bütün mazlum coğrafyalar bizim derdimizle dertlendiler. İşte 15 Temmuz Gecesi sanki kendileri aynı sıkıntıyı yaşıyormuşcasına bütün bir ümmet bu toprakların evlatlarının galip gelmesi adına dua ettiler. Hiç şüphemiz yok 24 Haziran seçimleri de aslında bütün bir ümmetin zaferiydi. Biz böyle inanıyoruz. Bu sebeple AK Parti ne diye soracak olursak işte AK Parti bütün mazlum coğrafyanın duası umudu ve izzetidir. Bu belde emin belde adeta ümmetin son kalesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.