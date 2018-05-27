Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde vatandaşlar ile esnafı ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel, seçim çalışmalarına başladıkları andan itibaren olumlu tepkilerle karşılaştıklarını söyledi. Vatandaşlara karanfil vererek destek isteyen Özel, "Seçim çalışmalarına gerçekten bütün ekip tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Ramazan’ın bereketi üzerimize olsun. Hakikaten halktan aldığımız tepki gayet iyi şu ana kadar. Çünkü AK Parti’nin yaptığı, belediyenin yaptığı bütün icraatlar vatandaşımızın yüzünü güldürüyor. Dolayısıyla seçim çalışmasına çıktığımız zaman bu olumlu tepkiyi de seçim içerisinde alıyorsunuz. Bu Türkiye için önemli bir seçim, vatandaşlarımızın desteğini istiyoruz. Başkanlık seçimine giriyoruz. İnşallah Türkiye 2015 Haziran ayında yaşadığı handikabı bir daha yaşamaz. Vatandaşların bu konuda sağduyulu olduğunu düşünüyorum. Bize destek vermelerini tekrar rica ediyorum ve bu zaman kadar yanımızda olup bize destek veren herkese minnetimi ve teşekkürümü sunuyorum” şeklinde konuştu.