AK Parti Konya Milletvekili adayları tanıtıldı

Dönem Milletvekili aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Döviz üzerinden saldırıyorlar. Ciğerleri beş para etmeyenler doları beş lira yapmaya çalışıyor. Alın o dolarlarlarınızı Pensilvanya’dakine verin birer dolara adam satın alsın” dedi.

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti Genel Merkezin adaylarını tanıtmasının ardından Konya İl Başkanlığı da Selçuklu Kongre Merkezinde Konya milletvekili adayları için aday tanıtım toplantısı düzenledi. Programda ilk olarak söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Adım adım 24 Haziran seçimlerine yaklaşıyoruz. Perşembe günü Genel Merkezimizin aday tanıtım toplantısının ardından bizler de Konya İl Başkanlığı olarak 15 adayımızı kamuoyu ile paylaşmak ve tanıtımını yapmak üzere bir araya geldik. Geriye dönüp baktığımızda 2001’den bu yana AK Parti birçok ilkleri başararak bugünlere geldi. 16 yıllık AK Parti iktidarlarında Türkiye dünyaya, haksızlıklara, zulme karşı boyun eğmeyen bir millet olarak ayaktayız ve tüm mazlum coğrafyaların sesiyiz mesajını verdi. Dünya 5’ten büyüktür söylemi de bunun bir sonucuydu” dedi.

“AK Parti ilklerin partisidir”

AK Parti’nin bugüne kadar yapılamayanları hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Angı, “Yıllarca bu ülkenin kaynakları iyi yönetilemediği için gün gelmiş o dönemki tüm vergi gelirlerimiz borçlarımızın faizine yetmemiştir. Kaynak bulamayan ülkemiz ne hastanelerinde vatandaşlarına sağlık hizmeti sunabilmiş, ne eğitimi geliştirebilmiş, ne yollar yapabilmiş, ne de havaalanlarında uçaklar uçurabilmiştir. Bugün baktığımızda ise Türkiye hava yolu ulaşımında en hızlı ilerleyen ülkelerden bir tanesi haline geldi. Mevcut havaalanları yetmediği için İstanbul’da 3. Havalimanı inşallah 29 Ekim’de seferlere başlayacak. Tüm bunlara rağmen bu havaalanlarına Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu anlamayıp, bu yatırımlara ne gerek var diyen siyasi parti liderleri ve temsilcileri var. Bunları anlamak mümkün değil. Bunların anlayışı yapmak değil yıkmak üzerinedir” şeklinde konuştu.

“15 Milletvekili çıkarmayı hedefliyoruz”

Konya’dan Ankara’ya 15 AK Partili milletvekili göndermeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Başkan Angı, “AK Parti olarak 24 Haziran seçimlerinde toplam 600 milletvekilinin 400’ünü almayı hedefliyoruz. Meclisin rahat çalışması adına 400 milletvekili büyük önem taşıyor. Konya 2002 seçimlerinden bu yana şampiyonluğu elden bırakmadı. Bu aziz hemşehrilerimizin partimize olan sonsuz güveninin göstergesidir. Bunu devam ettirmeli, hatta yeni rekorlar kırmalıyız. Hedefimiz de 15 milletvekili arkadaşımızın tamamının seçilerek meclise gönderilmesidir. Biz mülkün sahibinden istiyoruz, seferle yükümlüyüz. Mülkün sahibi nasıl sonuç takdir etmişse de başımızın üzerindedir” diye konuştu.

“AK Parti bir ideoloji partisi değilse de idealistlerin partisidir”

24 Haziran seçimleri için sürecin hızla ilerlediğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, “Türkiye ve partimiz tarihinde 7 bin 343 aday adayı ile AK Parti kendi rekorunu kırdı. Yine Konya’da 233 aday adayı partimiz rekor kırmış durumda. Çok yoğun çalışmalar sonucunda adaylardan 600 tanesini seçtik. Konya’dan da 15 adayımız var. AK Parti kuruluşundan bugüne kadar hangi konumda hangi safhada ve hangi mevkide olursa olsun emek sarf eden arkadaşlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün bu salonda hala milletvekili olup da aday gösterilmeyen kardeşlerimiz var. AK Parti bir ideoloji partisi değilse de idealistlerin partisidir. AK parti millet ve memleket davası güdenlerin partisidir. Bugüne kadar emek veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Ülkemize döviz üzerinden saldırıyorlar”

Sorgun, milletin adamı Adnan Menderes’e darbe yapılmasının yıldönümü olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Milletin adamını alaşağı edenlerin mirasçılarıyla ne yazık ki yol yürüyenler var. Özellikle 28 Şubat’ın o brifingci hakim ve savcılarının liste başı yapılması da insana bir o kadar dokunuyor. Kardeşim siz celladınıza mı aşık oldunuz. 27 Mayıs’ta darbe yapılıyor bir başbakan ve iki bakanı asıyor bunu da bayram ilan ediyor. Milletin gözünün içine baka baka bunu yapıyorlar. Sanki bu millet bir şeyden anlamıyor. Adım gibi eminim ki o hainler 15 Temmuz’da muvaffak olsalardı o günü bayram ilan edeceklerdi ve tepemizde de boza pişireceklerdi. Bu tehlike hala geçmiş değil. Onun için bütün unsurlarıyla yerli ve milli olanlara saldırmaya devam ediyorlar. Döviz üzerinden saldırıyorlar. Ciğerleri beş para etmeyenler doları beş lira yapmaya çalışıyor. Alın o dolarlarlarınızı Pensilvanya’dakine verin birer dolara adam satın alsın. Bu millet tanktan tüfekten yılmadı dolarlarınızla mı yılacak. Bu millet sizin dolarlarınızla mı iktidar oldu ki dolarlarınızla devrimeye çalışıyorsunuz. ifadelerini kullandı.

“Yatırımları durdurmaya kimsenin hakkı yok”

Türkiye’nin yatırımlarını durdurmaya kimsenin hakkının olmadığını aktaran Sorgun, “Bir cumhurbaşkanı adayı çıkmış diyor ki yatırımları durduracağım. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz. Konya’daki metro yatırımını, çevre yolunu durduracağım. Hızlı tren ve lojistik merkezini ve çeşitli yatırımları durduracağım. Ama millet buna izin vermez. Hiç kimseye bu gemiyi deldirmeyiz. Bu yatırımları durdurmayız. Kimsenin bu gemiyi durdurmaya hakkı da yok” diye konuştu.

Ahmet Sorgun dışındaki AK Parti Konya Milletvekili adayları Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez, Ali Sürücü, Mehmet Akif Yılmaz, Zerrin Özel, Osman Seçgin ve Muhammed Zeren sırayla kürsüye gelerek konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından program yapılan iftar ile sona erdi.