AK Parti Konya seçim çalışmalarına Taşkent’ten başladı

AK Parti Konya’da seçim çalışmalarına Taşkent ilçesi ile başladı. İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan ve Milletvekili adayları Tahir Akyürek ile Ziya Altunyaldız’ın katıldığı Taşkent ziyaretinde İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı da gerçekleştirildi.

Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşan Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül, “Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışı ile birlikte seçim çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz.24 Haziran’a kadar durmadan, dinlenmeden, uyumadan çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin dirliği birliği ve beraberliği buna bağlıdır.” dedi. Son yıllarda Taşkent’e çok büyük yatırımların yapıldığını, bunların da AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştiğine değinen Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, “Önümüzde tarihi bir seçim var. Son kale Türkiye’yi düşürmek için oyunlar oynayanlara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Son 4 yılda Taşkent’e 100 yıllık hizmet yapıldı. Bu hizmetler eğer bugün Taşkent’e yapıldıysa bunda AK Parti’nin, Cumhurbaşkanımızın, Milletvekillerimizin ve İl Teşkilatımızın emeği vardır.” şeklinde konuştu. AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan da Taşkent’ten destek ve dua beklediklerini ifade ederek, “24 Haziran’da çok önemli bir seçime gireceğiz. Bu seçim için hepimiz her zamankinden daha çok çalışacağız. Ülkemizin olduğu kadar ümmetin de umudu Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek ve dua bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“24 Haziran belki de asrın seçimi olacak”

24 Haziran seçimleri sadece Konya ve ülkemiz için değil, tüm İslam dünyası için de çok önemli olduğuna dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili adayı Tahir Akyürek, “Üç dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttükten sonra bugün burada Milletvekili adayı olarak bulunuyoruz. 2004’de devraldığımız Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını gönül huzuruyla en iyi metropol ilçe belediye Başkanlarından Uğur İbrahim Altay’a gönül huzuru ile devrettik. Konya’da çıta daha da yükseltilecek, bayrak daha da yükseğe taşınacaktır. 24 Haziran seçimleri sadece Konyamız, ülkemiz için değil, tüm İslam dünyası için de çok önemli seçimlerdir. Bu duyarlılıkta olan kadrolarla el ele, gönül gönüle yürüyoruz.24 Haziran seçimleri belki de asrın seçimi olacaktır.” diye konuştu.

“Yeni bir şahlanış hareketi başlıyor”

24 Haziran seçimleriyle geçilecek yeni sistemde Türkiye’de yeni bir şahlanış hareketinin başlayacağını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, “Hizmet işleri bir kervan yürüyüşüdür. Davutoğlu hocamız hizmet kervanında görevini Başbakanımız Binali Yıldırım’a devretti. Tahir Akyürek Başkanımız da hizmet kervanında görevini Uğur İbrahim Altay Beye devretti. Ancak hizmetler unutulmaz. Bizim insanımız değer bilir, kıymet bilir, vefa bilir. Öyle olmasaydı AK Parti 16 yıldır halkımızın teveccühü ve desteği ile bugüne kadar iktidarda olamazdı. Önümüzdeki seçimler gerçekten çok önemli. Sistem değişikliği ile Türkiye’de yeni bir şahlanış hareketi başlayacaktır. AK Parti bugüne kadar yaptığı hizmetlerde halkımıza layık olmaya çalıştı. Halkımız da bugüne kadar AK Parti’ye sahip çıktı. Bu sahiplenme inşallah 24 Haziran’da da devam edecektir.” dedi.

Konuşmaların ardından Taşkent Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Taşkent’in ardından mitinglere Hadim ve Bozkır devam edildi.