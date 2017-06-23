Aksaray Malaklısı cinsi çoban köpeğinin banyo keyfi

Ereğli ilçesinde oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde geceleri bekçilik yapan Aksaray Malaklısı cinsi çoban köpeği, sahibi Fatih Balcı tarafından her hafta yıkanıyor. Fırça ve duş jeliyle Aksaray Malaklısını yıkayan Fatih Balcı, köpeğine parmaklarının ucuyla da masaj yapıyor. Kulaklarının içerisine kadar titizlikle yıkanan köpeğin uysal davranması da dikkat çekiyor. Yaklaşık yarım saatlik bir yıkanmanın ardından Aksaray Malaklısı, duş keyfini güneşlenerek sonlandırıyor.

Aksaray Malaklısı cinsi olan köpeğine sevgi ve şefkatle yaklaştığını ifade eden Fatih Balcı, “Her hafta düzenli olarak yıkıyoruz. Köpeğimizin insanlar için iyi bir arkadaş ve dost olduğunu düşünüyorum. Kendisi de benim en yakın dostlarımdan biridir. Çok iyi anlaşırız. Daha 10 aylık etrafta gören vatandaşlar şaşırıyorlar. Çok iyi bir dostum olduğu için köpeğimin sıkıntı yapmayacağını da biliyorum. Haftada bir düzenli olarak yıkıyoruz. Çünkü burada ortam gayet müsait. Biz kendimize nasıl bakıyorsak köpeğe de öyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarım ile beraber her hafta yıkarız iyi bir şekilde bakıyoruz. Dişi bir köpek ve yıkanmaktan köpek hoşlanıyor. Sesini çıkartmıyor ve patilerini veriyor. Hoşuna gittiği için hem de temiz olması için yıkıyoruz” dedi.