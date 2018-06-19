Akşehir AK Parti’den seçim kampanyasına destek

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, teşkilat üyeleri ve Akşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ziraat Bankası’nın Akşehir Meydan Cami karşısındaki Şubesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bağış yaptı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın kampanyasına Akşehir AK Parti İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis üyelerimizle birlikte gelerek kampanyaya destek verdik. İnşallah bu seçim hayırlı ve uğurlu olsun. Allah’ın izniyle 24 Haziran’daki seçim sonrasında büyük bir başarıyla yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne merhaba diyeceğiz ve bugüne kadar 16 yıl boyunca yapılan hizmetlerin daha fazlası daha kısa sürede halkımızla buluşmuş olacak. Türkiye şahlanacak ve artık o hükümet krizleri ortadan kalkmış olacak” diye konuştu.

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu’da yaptığı açıklamada, “24 Haziran’daki seçimde Cumhurbaşkanımıza ve ekibine destek olmak için Belediye Başkanımız, İlçe Teşkilatımız ve Belediye Meclis üyelerimizle birlikte maddi destekte bulunduk. İnşallah hayırlı mübarek olsun” dedi.