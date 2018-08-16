Akşehir dev meydana kavuşuyor

Cumhuriyet Meydanı’ndaki meydan düzenleme ve kapalı otopark projesi inşaatında incelemelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Akşehir’in ihtiyacı olan böylesine büyük bir meydana kısa süre sonra kavuşacağını söyledi. Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyemizin 2018 yılı yatırım projelerinden birisi olan Cumhuriyet Meydanımızın düzenlenmesi ve kapalı otopark yapımı inşaatındayız. Bu inşaatımız başladı ve nasip olursa Kasım ayının son gününde bitirilmesi hedefleniyor. Burada daha önce bildiğiniz gibi Atatürk anıtının önündeki 800 metrekarelik bir alan meydan olarak kullanılıyordu. Bu alanda bulunan ve depremsellik yönünden uygun olmayan belediye sarayını yıktık ve bu alanda bir meydan projesi yaparak mevcut olan 800 metrekarelik alan 6 bin 250 metrekareye çıktı. Bu meydanımızın altına da 4 bin 153 metrekarelik kapalı bir otopark yapıyoruz. Daha önceki mevcut kapalı otopark 40 ile 50 araç kapasiteliydi. Yeni yaptığımız kapalı otopark projesiyle 140 ile 150 araca sahip bir kapalı otoparkımız olacak. Bu projemizle hem Akşehirimizin ihtiyacı olan meydan ve kapalı otopark ihtiyacımız karşılanmış olacak hem de şehrimize nefes alma noktasında fayda sağlayacak. Çünkü burası yerleşim yeri olarak tarihi bir bölge olduğu için trafik yoğunluğu çok fazla. Bu bölgedeki sokaklarımız ve caddelerimiz de geniş değil. Eğer burayı biz eskiden olduğu gibi ticaret alanı olarak değerlendirseydik burada trafiği kilitlemiş olacaktık. Özellikle bu durumları da dikkate alarak buradaki tarihi meydanımızı daha da büyütüp büyük bir meydan haline getirip daha kullanabilir hale gelmesi için böyle bir proje geliştirdik. Nasip olursa Kasım ayı sonu itibariyle bu projemiz tamamlanarak hizmete sunulmuş olacaktır. Ben kazasız belasız bitmesini dileyerek Akşehirimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Akşehir Belediyesi tarafından yapılan Cumhuriyet Meydanı ve Kapalı Otopark Projesi 5 Milyon 414 bin TL bedelle yapılırken, 6 bin 250 metrekarelik alana sahip meydanda Atatürk Anıtı, dekoratif çeşme, süs havuzları yer alacak. Meydanın altına yapılan 4 bin 153 metrekarelik kapalı otopark ise yaklaşık 150 araç kapasitesine sahip olacak.