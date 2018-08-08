Akşehir’de Genç KOMEK Yaz Okullarına yoğun ilgi

Genç KOMEK Yaz Okulu çalışmalarını yerinde incelemek üzere Akşehir’e gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu ile ASEM Şube Müdürü Zeliha Üzümcü; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti. Başkan Akkaya ile bir süre görüşen Köseoğlu ve Üzümcü, Başkan Akkaya ile birlikte Akşehir’deki portatif yüzme havuzlarının bulunduğu alanları ziyaret etti.

İlk olarak Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu bahçesindeki KOMEK Yaz Spor Okulları kapsamında kurulan portatif yüzme havuzunu ziyaret eden ve buradaki kursiyer öğrencilerle sohbet eden heyet, daha sonra Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi bahçesindeki portatif yüzme havuzu ve şişme aqua bölümlerini ziyaret ederek kursiyer öğrencilerle sohbet etti.

Akşehir’de Genç KOMEK Yaz Okulu’na yoğun bir ilginin olduğuna vurgu yapan ama kapasitenin tam dolmadığını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Şu anda Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan portatif havuzlarını ve şişme aquayı ziyaret ettik. Sağ olsun Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay bütün ilçelerimizde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın sloganıyla bir proje başlattı. Bu proje kapsamında Akşehirimize de 2 adet portatif havuz, 1 adet şişme auqa kurulmuştur. Burada KOMEK ve ASEM (Aile Eğitim ve Sanat Merkezleri) birimlerimize bağlı bin 150 adet kız ve erkek öğrencimiz faydalanmaktadır ve yüzme öğrenmektedir. Gördüğümüz kadarıyla şuan da gelen öğrenci sayımız normal kapasitenin altında. Yaz tatilinin bitmesine daha 1 ay zaman var, bu zamanı iyi değerlendirerek buralardan çocuklarımızın faydalanmasını sağlayalım ve onları buraya gönderelim. Burada KOMEK bünyesinde daha birçok kurslarda var. Çocuklarımızın el becerilerini geliştiren sportif amaçlı kurslar, yine temel dini bilgileri öğreten ve yabancı dili öğreten birçok kurslarımız var. Buraya ilgi gösterelim. Biz daha önce AKMEK olarak bu tür faaliyetleri yapıyorduk. Artık Büyükşehir Yasasıyla beraber KOMEK’in bu tür faaliyetlerde daha profesyonel işler yaptığını görünce Akşehir Belediyesi olarak KOMEK kurumumuza destek vererek hizmeti gerçekleştirelim istedik. Ben buradan öncelikle bu projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız ve dostumuz Uğur İbrahim Altay Başkanımıza Akşehir halkı ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Yine birçok proje hazırlayan Konya Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu’nu tebrik ediyorum ve yine Akşehir’deki bu faaliyetleri yürüten KOMEK ve ASEM yetkilisi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Heyet incelemelerinin ardından Akşehir ASEM’e geçerek burada kurs gören öğrencilerle sohbet edip, onların çalışmalarını da inceledi.