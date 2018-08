Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, toplantıda ABD ile yaşanan gerilim ve sonrasında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ile ABD’nin Türkiye’ye yönelik tutumunu eleştirdi. Ülke olarak ekonomik bir savaş verildiğini vurgulayan Altay, “Geçmişte ülkemiz üzerinde birçok defa denemeler oldu. En vahimini de 15 Temmuz akşamı yaşadık. Ama şimdi yeniden bir savaş ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz’da yapamadıklarını yapmak için başka argümanlarla ortada bir vakıa yokken adeta yeni bir savaş başlatıldı. Tabii Türkiye’nin bundan 15-16 yıl önceki bir ülke olmadığını unutuyorlar. Önce ayakları üzerinde durmayı başaran, şimdi yürüyen ama gelecekte koşacak bir Türkiye’de yaşıyoruz. Türkiye’nin bu haline engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar” şeklinde konuştu.

"Yayınladığımız tasarruf genelgesini titizlikle uyguluyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaşanan bu gelişmeler ışığında Büyükşehir Belediyesi’nin gerekeni yapmaya devam ettiğine vurgu yaparak 31 Mayıs 2018’de Büyükşehir Belediyesi olarak yayınladıkları tasarruf genelgesini hatırlattı. Başkan Altay, “Söz konusu genelge kapsamında özellikle yerli ürünlerin kullanılması, eğer yerli ürün alternatifi yoksa, illa ithal ürün alınacaksa başkanlık onayıyla bunun yapılacağını, yine bütçe uygulamalarında tasarrufa gidilmesi gerektiğini, kaynak temini ve kaynakların verimli kullanılmasını, personel istihdamı ve iç gücün verimli kullanılmasını, araç ve yakıtta, haberleşme ve elektronik sistemlerde, demirbaş ve kırtasiye sarf maddelerinde ve tören ile ağırlama kalemlerinde tasarruf sağlanmasıyla ilgili bir genelge yayınladık. Bunun uygulanmasını da titizlikle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Başkan Altay’dan Konyalılara tasarruf çağrısı"

Altay, savaşı kazanmanın tek yolunun birlik ve beraberliği devam ettirmek, Türk Lirası’na sahip çıkmak ve daha fazla üretim yapmaktan geçtiğini kaydederek, “Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyeleri olarak her zaman istihdama ve ekonomiye katkı sağlayan üreticimizin yanında olduk. Bundan sonra da her türlü imkanı zorlamaya, tedbirler almaya ve bu konuda öncü olmaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Konyalı hemşehrilerimize de bir çağrımız var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın beyanatlarının takibi ve uyulması konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Hepimiz mutlaka tasarruf yapmalıyız. Gereksiz ve lüks harcamalardan kaçınmalı, TL cinsinden tasarruf etmeye dikkat etmeliyiz. Konyalı hemşehrilerimiz bugüne kadar bu konulara dikkat etti ama bu vesileyle Büyükşehir Belediye Meclisi olarak tekrar hemşehrilerimizin bu konuda dikkatini istiyoruz. Konya, bugüne kadar her zaman vatanının, milletinin ve Cumhurbaşkanının yanında oldu. İnşallah bu ekonomik savaşta da yine Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Türkiye’yi dize getirip İslam alemini dize getirme amacındalar"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu sürecin kısa bir süre içinde geçeceğini ve Türkiye’nin bu savaştan daha güçlü bir şekilde çıkacağını dile getirerek, “Ülke olarak yaptığımız işler ve ortaya koyduğumuz irade birilerini rahatsız ediyor. Türkiye’yi dize getirebilirsek tüm İslam alemini dize getirebiliriz diye düşünüyorlar. Çünkü haksızlığa ve hukuksuzluğa sesini en yüksek çıkaran şu anda ülkemiz. İnşallah bundan sonra hem bu savaşın kazanılması konusunda gösterdiğimiz irade hem de mazlumların sesi olma konusunda ortaya koyduğumuz iradeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.