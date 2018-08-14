Angı: "Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderi bir"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti’nin 17. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. AK Parti’nin 17. yaşına girmiş olmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Angı, “Millete hizmet yolunda mazlumların sesi, zalimlerin korkusu olmaya devam eden AK Partimiz, milletinden aldığı güç ve destek ile yoluna devam ediyor. Milletimiz üzerinde oynanan her türlü kirli oyunu bugüne kadar milletimizin güven ve desteği ile bozan AK Parti artık milletimizin genlerini taşıyan, kökleri tarihimizin derinliklerine uzanan bir parti olduğunu herkese göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la milletin arasındaki oluşan derin bağla Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderi artık bir olmuştur. Milletimiz liderine ve AK Partimize sahip çıkarak artık geleceğine sahip çıkıyor istikrarlı yükselişine devam ediyor” dedi.

AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını ifade eden Hasan Angı, “AK Partimiz Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir istikrar ile önemli işler başarmış, başarmaya da devam eden kaderi milletin kaderi ile birleşmiş tek partidir. Bugün Türkiye yönetiminde istikrarın ne kadar önemli olduğunu AK Parti ile görmüş ve kuruluşumuzdan bugüne milletimizin tercihi istikrardan yana olmuştur. İstikrar sayesinde bugün dev yatırım ve adımlarla Türkiye Dünya’da yeniden sözü geçen bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye birçok ilki AK Partimiz ile yaşamış yaşamaya da devam ediyor” diye konuştu.