Araştırma kazısında tarihi sur kalıntıları ortaya çıktı

Kale kapısı ya da burç olduğu düşünülen tarihi sur kalıntıları ortaya çıktı.

Uzun yıllar önce İçerişehir Mahallesinde ilçeye otogar olarak hizmet veren tarihi Eşrefoğlu Camisi ile Beyşehir Gölü arasında kalan alanda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan park çalışması öncesinde Konya Müzeler Müdürlüğü tarafından yer altı araştırma ve inceleme kazısı başlatıldı.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de destek verdiği çalışmalar esnasında tarihe ışık tutacak önemli gelişmeler de yaşandı. Müze Müdürlüğü görevlileri kontrolünde büyük bir titizlikle yürütülen kazılar esnasında toprak altından 2. kale kapısı ya da burç olduğu düşünülen sur kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine alandaki çalışmalar genişleyerek hız kazanırken Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da kendisine eşlik eden Belediye Meclis Üyesi Mahmut Yılmaz ve İçerişehir Mahallesi Muhtarı Murat Kurt’la birlikte bölgede incelemede bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

“Beyşehir, Konya ilçelerinde yerleşke içerisinde sur duvarları olan tek ilçe olacak”

Beyşehir’in eski otogar alanının modern bir park haline dönüştürülmesi öncesinde bu sahanın altında var olması muhtemel tarihi kalıntılarını ortaya çıkarabilmek için araştırma kazısı çalışmaları başlatıldığını anlatan Özaltun, “Bu araştırma kazısının tamamlanmasının ardından bu bölgede park çalışması başlatılacak. Burada yürütülen çalışmalarda 2. kale kapısı ya da burç olabileceği tahmin edilen sur kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bu çalışmaların ardından gönül rahatlığı ile şunu söyleyebiliyoruz; Konya ilçeleri içerisinde, yerleşke içerisinde sur duvarları olan tek ilçe haline gelecek Beyşehirimiz. Zaten tarihi potansiyel noktasında oldukça zenginliğe sahip ilçemizde bu yeni gelişmenin ardından zenginliğimiz daha da katlanmış olacak. Konya merkezde biliyorsunuz Alaeddin Tepesi’nde bulunan küçük sur duvarı var ve üzeri çeşitli korunaklarla kapatılarak günümüze kadar taşınmış bir tarihi değerimiz olarak göze çarpıyor. Beyşehir’de ortaya çıkan bu sur duvarı ise ondan çok daha büyük. O bakımdan da burada yapılacak parkla birlikte ecdadımızdan kalan bu tarihi mirası çocuklarımıza ve torunlarımıza gösterme şansımız olacak. Ayrıca, Beyşehir’in turizmine ve ziyaretçi sayısının artmasına da bu noktada önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Kazı çalışmalarına destek veren Müzeler Müdürümüz Sayın Yusuf Benli ile Beyşehir Belediyesi ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beyşehir’de İçerişehir Mahallesinde günümüze kadar ayakta kalabilen tarihi kale kapısı bulunuyor. Yıkılmaya yüz tutması nedeniyle bir süre önce restore edilen tarihi kapının ardından aynı mahallede toprak altından gün yüzüne çıkarılan yeni sur kalıntılarının da Eşrefoğlu Beyliği döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Tarihi kaynaklarda, burada inşa edilen ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan ancak sadece kuzey kapısı ayakta kalabilen kalenin, surlarının zamanla yıkılarak temellerinin büyük ölçüde toprak altında kaldığı kaydediliyor.