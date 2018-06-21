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21 Haziran 2018 13:18

Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifine yoğun ilgi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifine yoğun ilgi

21 Haziran 2018 13:18

Ön başvuru süresi 23 Haziran’a kadar devam ederken, şu ana kadar yaklaşık 1000 kişi kayıt yaptırdı.


Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’ne ön başvurular devam ediyor. Vatandaşların taksitlerle konut sahibi olmalarına katkı sağlayacak olan kooperatife şu ana kadar yaklaşık 1000 kişi ön başvuruda bulundu. 23 Haziran’a kadar devam edecek olan kayıtlar Cumartesi günü de gerçekleştirilebilecek. 25 Haziran’da noter huzurundaki çekilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek.



Üye daire ve aidat bilgileri


29 bin 700 metrekarelik arsa üzerinde yapımı gerçekleştirilecek olan Aymanas Evleri, toplam 448 daireden oluşuyor. Ticari alanların da yer alacağı kooperatifte, 160 metrekare olan 3+1 daire için 188 adet üyelik alınacak. 135 metrekare olan 2+1 daire için ise 46 adet üye bulunacak.


Yine 3+1 daire için peşinat 45 bin TL, aidat 3 bin TL, önbaşvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi. 2+1 dairede ise peşinat 36 bin TL, Aidat 2 bin 400 TL, önbaşvuru bedeli 400 TL.




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