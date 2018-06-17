Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 12:07

Baba mesleğine olan aşkından 21 yıldır çömlek yapıyor

Konya’da, unutulmaya yüz tutan el sanatı meslekler arasında yer alan çömlekçilik, Serdar Keski’nin elinde yaşamaya devam ediyor.

Baba mesleğine olan aşkından 21 yıldır çömlek yapıyor

17 Haziran 2018 12:07


Çömlek ustası Serdar Keski, 21 yıldır baba mesleği çömlekçilik yaparak toprağa şekil veriyor. İlkokul yıllarında babasının çırağı olarak toprakla uğraşmaya başlayan ve okuldan arta kalan zamanlarını atölyede geçiren Serdar Keski (31) şimdilerde kardeşleri ile beraber mesleğe devam ediyor.


Çanak, testi, çömlek, güveç kabı, vazo, saksı, küp çeşitleri gibi ihtiyaç olan ne varsa toprağı çamur haline getirerek ürettiğini söyleyen Serdar Keski, “Mesleğimizi babadan öğrendik. 10 yaşından itibaren bu işin içindeyim. Hem eğitim hayatımız devam etti hem de iş hayatımız devam etti ama hiçbir zaman bu gönül verdiğimiz çömlek imalatı işinden kopmadık” dedi.



"Testi, suyun içinde klor veya kireç varsa süzüyor"


Çömlek ustası Keski, topraktan ürettikleri ürünlerin tamamen doğal olduğunu hiçbir katkı maddesi içermediğini dile getirdi. Keski, "Testiden su içen insanlar gerçekten çok sağlıklı su içerler. Bugün plastiklerin kanserojen madde etkisi var. Plastiklerin içinde su durdukça ister istemez plastikle kaynaşma içine giriyor su sağlıksız bir hal alıyor. Testilerin farkı, doğal süzme vazifesi almış bu malzemeler suyun içinde klordan veya kireç varsa süzerek size sağlıklı su içme olasılığı sağlıyor" diye konuştu.


Testi alanlara uyarıda bulunan toprak ustası Keski, "Testiyi ilk aldıklarında su ile doldursunlar. 2 veya 3 saat dinlensin çünkü fırından çıktıktan sonra testiler yıkanmıyor. İçindeki suyu döküp daha sonra istedikleri gibi kullanabilirler. Sabun veya kimyasal madde ile yıkamasınlar" şeklinde konuştu.



"Unutulmaya yüz tutmuş mesleklere zaman ayırın"


Serdar Keski, öğrencilerin boş vakitlerini topraktan ürünler üreterek değerlendirebileceğini ve bir meslek sahibi de olabileceklerini anımsatarak, "Okuyabilirsiniz, iyi bir eğitim de alabilirsiniz, bunları da yapın ama en azından boş zamanlarınızda üç aylık tatillerde veya Pazar günleri bu işle uğraşırsanız bir meslek sahibi olursunuz" tavsiyesinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç