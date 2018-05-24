Konya’ya gelen Bakan Eroğlu Mevlana Meydanında sahur vakti düzenlenen, 134 milyon liralık yatırım bedeli olan 11 tesisin toplu temel atma ve açılış töreni ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye’nin üstünde büyük oyunların oynandığını ifade etti. Eroğlu, “Türkiye üstünde büyük oyun var. Her Konyalı Türkiye üstünde oynanan oyunları görüyor. Türkiye geliştikçe Türkiye’nin önünü kesmek için AK Partiyi kapatalım dediler. Parti kapatma davası açıldı. İktidarda olan bir partiyi kapatmak için bir operasyon yapmak istediler. Onu aştık, bu sefer de gezi hadiseleri. Gezi hadiselerinden önce faizler inmişti. IMF’ye olan borcumuzu ödemiştik. Paradan 6 sıfır atmıştık. Ey Konyalı kardeşim eski Türkiye’yi unutma, paramızın pul olduğu günleri unutma” dedi.

“Güney sınırımızda bir terör devleti kuracaklardı”

Bakan Eroğlu bazı düşman ve dost görünen ülkelerin Türkiye’ye zarar vermek istediklerini ifade ederek, “Türkiye çağ atladıkça bazı düşman ülkeler ve dost görünen ülkeler Türkiye’nin önünü kesmek için 15 Temmuz’da 30-35 yıl besledikleri hainlere darbe yaptırmak için teşebbüse geçtiler. Allah’a şükür milletimizin kahramanlığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti sayesinde darbecilere darbe vuruldu mu? Şimdi oyunlar devam ediyor. Güney sınırımızda bir terör devleti kuracaklardı. Allah’a şükür yabancıların tahmin etmediği bir zamanda Fırat Kalkanı Harekâtı yaptık mı? Afrin’de oyunlarını bozduk mu? Kim yaptı bunu Recep Tayyip Erdoğan. Oyun devam ediyor. Bu sefer Türkiye’yi ekonomik olarak sıkıştıralım, doları yükseltelim şeklinde oyunlar içine girdiler. Tabii bu oyunu fark edince Cumhurbaşkanımız 24 Haziran’da seçim yapılmasına karar verdi. 24 Haziran milletimizin tarihinde bir milat olacaktır. 24 Haziran basit bir parti seçimi değildir, devletimizin bekası milletimizin istiklali ve istikbali meselesidir. Bunu herkes böyle bile. Bunun için sevgili Konyalılar hazır mısınız? Şer ittifakını bozmaya hazır mısınız? Onlara da dersini verin. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin ilk defa seçilen bir devlet başkanı olarak onu göreceğiz. Arkasından bir de şu oyuna girdiler, Recep Tayyip Erdoğan seçilecek onu çok seven var herkes seviyor, meclisin önemi yok. Mecliste çoğunluk olmasa da olur. Bu fevkalade yanlıştır. Güçlü meclis güçlü başkan cumhurbaşkanı. En azından 400 milletvekili istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mavi Tünelden yılda 414 milyon küp su akacak”

Konya’nın gıda üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Eroğlu, “Konyamız su zengini değil, Rize’de 2500 mm yağış düşüyor, Karapınar’da 250 mm yağış düşüyor. Dolayısıyla burada 3 büyük çalışmanın yapılması lazım. Çünkü Konya’mız Türkiye’nin gıda üretim ve ticaretini yapabilecek potansiyele sahip. Yakın bir gelecekte dünyadaki en önemli sektör gıda güvenliği olacaktır. Konya’mızda su azlığımız var, dışarı havzalardan su getirmemiz lazım. Suyu tasarruflu kullanmak için modern sulanma sistemlerinde geçmemiz lazım. Kullanılmış suları da sulamada kullanmak üzere çalışma yapmak gerekiyor. Konya Ovasına 110 yıl öncesinden bu yana düşünülen projeyi llk defa AK Parti hükümeti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla. Yılda 100 milyon metreküp suyu geçirerek Beyşehir’den Apa’ya kadar Konya Ovasına akıttık. Mavi Tünelden yaklaşık 414 milyon metreküp yılda su akacak” diye konuştu.

Programda konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat da, yıllarca hayalleri süsleyen birçok projenin ardı ardına hayata geçmekte olduğunu belirterek, Konya’da hayata geçirilen projelerin en önemlilerinin Orman ve Su İşler Bakanağı tarafından gerçekleştirilmekte olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı konuşmada, Mavi Tünel projesinin önemine vurgu yaparak, “Şehrimizin yüzyıllık hayallerinin gerçekleşmesinde, Konya ovası sulama projelerinin küçüklü büyüklü sulama yatırımlarının, Mavi Tünelden elde edilecek enerjinin Büyükşehir Belediyemize tahsisi ve Konya’nın içme suyunu en az 50 yıllık bir süreyle karşılayacak. Mavi tünelden içme suyu getirecek hattın hayata geçirilmesinde büyük emekleriniz var. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde yürütülen bu yatırım sonuçlanma aşamasında. İnşallah en kısa sürede aşılacak ve şehrimize önemli bir yatırım olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçi ve köylülere sertifika verildi. Daha sonra da kura çekimi gerçekleştirildi. Programa, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.