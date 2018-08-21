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21 Ağustos 2018 08:55

Bakan Murat Kurum: "Birlik olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı namazını Konya’da kılarak hemşehrileriyle bayramlaştı.

Bakan Murat Kurum:

21 Ağustos 2018 08:55

Bakan Kurum, "Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor, bir olduğunuzda birlik olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazı için Konya protokolü ile birlikte Hacıveyiszade Camisine geldi. Bakan Murat Kurum, namaz sonrası hemşehrileriyle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Müslüman aleminin bayramını kutlayan Bakan Murat Kurum, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaş ile karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor, bir olduğunuzda birlik olduğunuzda beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez. Bayramlar bizim paylaşmamız gerektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini ki, Türk milleti olarak bütün dünyada en çok yardım yapan millet olduğumuzu da herkes açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023’e, 2053’e, 2071’e emin adımlarla yürüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi endişesi olmasın. Bizi bugünlere erişten şehitlerimize, gazilerimize şükran sunuyoruz. Şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ellerinden öpüyoruz. Bu vesileyle tüm Konya’nın tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Bakan Kurum çocuklara bayram harçlığı dağıtarak camiden ayrıldı.




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